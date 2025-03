Antonio Gasalla fue un ícono de la televisión, el teatro y el cine argentino. Con su carisma, talento en la actuación y divertido humor, el artista se destacó por sobre otros y dejó grandes momentos para el recuerdo. Este martes 18 de marzo, falleció a sus 84 años, y las redes sociales no dudaron en dejarle mensajes de despedida. Entre ellos, muchos rememoraron uno de los cruces más graciosos que tuvo con Marcelo Tinelli, durante el Bailando.

Antonio Gasalla / Crédito CARAS

Antonio Gasalla vs. una operadora de cable: El gracioso momento junto a Marcelo Tinelli

Durante varios años, Antonio Gasalla fue parte del programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño. En el mismo, no solo explotaba sus talentos humorísticos, sino que era parte del jurado que puntuaba a las parejas. La relación entre el actor y el conductor estuvo llena de momentos imperdibles, y algunos choques que fueron para el olvido.

Sin embargo, hubo una noche en la que el humorista tomó el micrófono y dejó sorprendidos a todos los espectadores y trabajadores de la televisión argentina.

Antonio Gasalla / Crédito CARAS

Luego de que Florencia Peña bailara, Gasalla debía puntuarla. Lejos de tener esa intención, se acercó a Marcelo Tinelli y le pidió si podía "tomarse una licencia" para dar un mensaje. El conductor, sorprendido pero confiando en lo que ocurría, lo aceptó. Mirando a la cámara, el humorista apuntó: "Quiero pedir a la gente del cable que yo tengo, que pago por mes, que por favor me lo ponga. Hoy llamé cuatro veces. Hace una semana que no puedo ver ni qué cara tengo en este programa".

Antonio Gasalla / Crédito CARAS

El momento provocó la risa de todos, y los espectadores se sintieron identificados con lo dicho por el humorista. No obstante, Marcelo le consultó de qué operadora hablaba y se sorprendió al escuchar que se trataba de Cablevisión, empresa con la que él trabajaba estrechamente.

Ante esto, y lejos de tomárselo personal, Tinelli bromeó sobre lo sucedido. "Son amigos, vamos a hablar. Es cliente nuestro. Mañana lo solucionan", expresó.

Antonio Gasalla cerró su momento de descargo: "Es lo que me dicen desde hace 15 días. Pago 1000 pesos por mes. Poneme el cable Norita, la empleada". El momento quedó guardado en la memoria de todos, y muchos lo recuerdan cuando tienen un problema similar. En este martes, donde los fanáticos lo recuerdan con tristeza, este encuentro no podía pasar desapercibido, y muchos volvieron a publicarlo en las redes sociales. Por el momento, Marcelo Tinelli no se pronunció ante la pérdida del colega, pero se espera que comparta la noticia en sus cuentas personales.

A.E