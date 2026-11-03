"Momi", la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri en su faceta como diseñadora: la decisión profesional que le dio un giro a su carrera

"Momi", la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, tiene 22 años y eligió un camino diferente al de sus padres. La joven encontró en la moda una oportunidad para desarrollar su creatividad y construir un proyecto propio, a tal punto que decidió darle un giro a su carrera.

Momi, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, encontró su camino en el diseño de indumentaria

Aunque creció en una familia vinculada al mundo del espectáculo, Morena Echarri, conocida en su entorno como "Momi", eligió construir su propio camino profesional lejos de la actuación. La hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, que actualmente tiene 22 años, encontró en la moda y el diseño de indumentaria una vocación que comenzó como un pasatiempo y terminó convirtiéndose en su principal proyecto laboral.

Momi Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Con un perfil bajo y alejada de la exposición mediática que acompaña a sus padres, la joven fue descubriendo sus intereses hasta encontrar una actividad que le permitió desarrollar su creatividad y darle forma a una identidad propia. Si bien al terminar el colegio secundario decidió comenzar la carrera de Ciencias Políticas, rápidamente descubrió que su verdadera pasión estaba en otro universo: el arte, la ropa y la confección.

Fue así como decidió reorientar su formación y acercarse al diseño de indumentaria. La elección no fue casual, ya que desde muy chica había demostrado un interés particular por la moda. Entre sus actividades favoritas estaba intervenir prendas, modificar diseños y confeccionar su propia ropa, una habilidad que con el tiempo comenzó a desarrollar de manera más profesional.

Hetaira Studio, el emprendimiento de Momi Echarri

Ese interés por la indumentaria terminó convirtiéndose en un proyecto propio. En 2023, Morena Echarri lanzó Hetaira Studio, su marca de ropa independiente, con la que comenzó a comercializar diseños realizados por ella misma. La propuesta se caracteriza por una impronta femenina, audaz y juvenil, con prendas que incorporan géneros como el encaje, la gasa y el tul.

Momi Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Entre sus creaciones se destacan los tops, vestidos y piezas de inspiración lencera, con transparencias y detalles que permiten llevar estas texturas tanto en estilismos de día como en apuestas nocturnas. Por otro lado, cabe destacar que su participación en el emprendimiento va mucho más allá de ponerle su nombre a una marca. Morena Echarri se involucra en el proceso creativo, diseña, dibuja y confecciona las prendas, además de participar en la difusión de sus colecciones. Así logró transformar una actividad que disfrutaba desde chica en una experiencia laboral que le permite explorar diferentes facetas del universo fashionista.

El proyecto también le abrió las puertas a otras oportunidades dentro de la industria. En octubre de 2025, la joven dio sus primeros pasos como modelo profesional al protagonizar una producción fotográfica para Euphoria, la colección nocturna de la diseñadora Cynthia Martos. En aquella campaña lució diferentes propuestas de fiesta, sastrería y diseños con detalles de brillo y transparencias.

Momi Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

A pesar de ser hija de dos figuras reconocidas de la televisión argentina, Momi Echarri mantiene un perfil mucho más reservado. La diseñadora comparte su vida familiar con su hermano Julián y Luca, el hijo que la actriz tuvo durante su relación anterior con Matías Martin, y estudió Diseño de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) según contó su padre en una oportunidad.

De esta manera, "Momi", la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri disfruta de su faceta como diseñadora de su propia marca. Para llegar a esta decisión profesional tuvo que dar un giro a su carrera de Ciencias Políticas, la cual comenzó a estudiar tras finalizar la secundaria. Mientras sus padres continúan desarrollando sus respectivas carreras en la actuación, la emprendedora apuesta por un camino diferente.