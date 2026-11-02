Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa se disfrazó de Cristina Kirchner por Halloween

La hija mayor de Nancy Dupláa y Pablo Echarri llamó la atención en las redes sociales con una particular caracterización para celebrar Halloween. Morena Echarri compartió en su cuenta de TikTok un video en el que apareció disfrazada de Cristina Fernández de Kirchner, con una propuesta que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Morena Echarri

Para recrear la imagen de la exmandataria, la joven de 23 años eligió un traje oscuro, camisa blanca y una banda presidencial celeste y blanca. Además de la vestimenta, imitó algunos de sus gestos y su manera de hablar, en una interpretación que tuvo una rápida repercusión en la plataforma. En apenas 48 horas, la publicación acumuló casi 200 mil reproducciones, 31 mil "me gusta" y alrededor de 500 comentarios.

El video de Morena Echarri que se volvió viral

La caracterización no pasó inadvertida entre los usuarios de TikTok, donde el video recibió distintas reacciones. Mientras algunos destacaron la imitación y los detalles que Morena Echarri incorporó para recrear a Cristina Kirchner, otros dejaron comentarios críticos sobre su elección para Halloween. La publicación también generó numerosas interacciones y convirtió a la joven en tema de conversación en las redes sociales.

Quién es Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Nacida el 23 de agosto de 2003, Morena es la hija mayor de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, quienes también son padres de Julián. Además, forma parte de una familia ensamblada junto a Luca Martin, el hijo que la actriz tuvo con el conductor Matías Martin. A diferencia de sus padres, reconocidos por sus trayectorias en la actuación, ella eligió desarrollar un perfil propio vinculado con la moda y el diseño.

Morena Echarri, Nancy Duplaá y Pablo Echarri

En 2023 lanzó Hetaira Studio, su propio emprendimiento de indumentaria, donde se ocupa del diseño y la confección de prendas, además de participar como modelo de sus creaciones. Su interés por la ropa había comenzado tiempo antes, cuando intervenía y transformaba distintas prendas para uso personal. En octubre de 2025 Morena Echarri también tuvo su debut en una campaña de moda, con una producción fotográfica dedicada a una colección nocturna. Así, con un perfil diferente al de sus padres, la joven se ha abierto un espacio en el mundo digital.