Así es el negocio de Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Uno de los personajes más observados por las redes sociales son los hijos de los famosos que marcaron a la televisión argentina o a la industria de la moda. Desde futuros modelos, actores hasta dueños de su emprendimiento o lejanos a los medios de comunicación, todos los jóvenes marcaron su diferencia del camino que sus padres hicieron, dejando en claro su estilo y búsqueda personal. Nancy Dupláa y Pablo Echarri son de los artistas más reconocidos de la televisión, gracias a las novelas que protagonizaron y sus trabajos actuales. Sin embargo, su hija Morena decidió seguir el camino del arte, de la mano de su talento como diseñadora y costurera en su emprendimiento de ropa hecha a mano.

Morena Echarri, y uno de sus vestidos del emprendimiento

El negocio fashionista de Morena Echarri

Morena Echarri es una de las hijas de famosos más seguidas en redes sociales. Su cuenta de Instagram personal tiene más de 40 mil seguidores, que la acompañan en todos los viajes que realizan y observan su estilo marcado por los looks oscuros y la ropa sensual. Sin embargo, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri no quiso quedarse solo en disfrutar de la moda para ella, y encontró la manera de expandirse al abrir su propio emprendimiento, donde vende ropa que ella diseña y cose a mano.

Hetaira, la marca de ropa a mano de Morena Echarri

La marca se llama Hetaira, y continúa con su estilo personal que fusiona la ropa sensual y gótica con la comodidad urbana. Su página de Instagram tiene más de 4 mil seguidores y una web personal donde expone las posibilidades de prendas para comprar. Sus padres no dudan en apoyarla; y se pudo ver con la última adquisición que obtuvo: su máquina Singer para finalizar sus diseños de la mejor manera. Nancy Dupláa fue parte del unboxing, e incluso la ayudó a coser uno de sus vestidos a la venta.

De lo gótico al sporty: la fusión urbana y sensual de Morena Echarri

Morena Echarri muestra desde su Instagram personal que tiene una gran pasión por la moda moderna. En todos sus posteos con amigos o viajes al exterior, le da un espacio a los planos generales y poder lucir la prenda que eligió para esa ocasión. En su mayoría, marca su amor por los colores oscuros y la ropa ceñida al cuerpo. Así, elige el estilo gótico sensual, que le permite mostrar su lado más conectado con lo urbano.

Sin embargo, también le da unos toques de comodidad, sobre todo al momento de disfrutar de la playa o de las largas caminatas por la ciudad. Para esta ocasión, encuentra ese guiño en las transparencias y en las zapatillas deportivas, dejando en claro que la elegancia y los looks sporty pueden fusionarse al momento de armar un look.

El estilo de Morena Echarri

Su amor por la moda, y el apoyo incondicional de sus padres, la ayudaron a tomar fuerzas y abrir su propio emprendimiento. Hetaira es su marca personal y actual trabajo como diseñadora y costurera de ropa sensual y original para adolescentes. Desde el diseño de prendas hasta la creación de la misma, la joven vive en su taller para poder exponer su estilo personal a todos sus conocidos. Sus amigos la acompañan como modelo en ocasiones, y Nancy Dupláa y Pablo Echarri la ayudan con la adquisición de nuevas herramientas que la hagan crecer.

A.E