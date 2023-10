Momi Giardina está atravesando un gran presente laboral en Luzu TV, sin embargo, recordemos que en sus inicios la bailarina trabajó con Susana Giménez. Ahora, en diálogo con Migue Granados, la artista decidió compartir la condición que la actriz requería en sus contrataciones.

En el ciclo Playroom, Romina sorprendió a todos al recordar una anécdota que vivió con la diva de la televisión: "Le pisé el vestido y ella dijo: ‘¿Quién fue?’”, y continuó: "Pero el problema no es Susana, sino su séquito, todos los que están alrededor de ella. Como yo no era de las mejores bailarinas, el resto me miró como diciendo: ‘Es obvio que fue Momi’. Fue en un videoclip de ella”.

Imagen reciente de Momi Giardina.

Al recordar esos momentos de su carrera, la bailarina decidió compartir un secreto bien guardado de Susana. Sin embargo, con mucho humor, primero le aclaro al conductor: “Esto es un secreto, queda entre nosotros”.

Finalmente, Momi Giardina reveló: “Susana Giménez no quiere bailarinas rubias, siempre morochas”. Migue mostró su sorpresa al aire y le consultó: “¿Es verdad? ¿Para ser la única rubia?”, y la actriz aseguró: “Sí. Es buen dato”.

Momi Giardina aparecerá en el Bailando 2023

El encargado de dar la primicia fue Marcelo Tinelli desde su cuenta oficial de Instagram. Además, el reconocido conductor reveló que la bailarina volverá al ciclo para bailar junto a su hija.

Tinelli lo confirmó en un ida y vuelta que compartió junto a sus seguidores en sus historias. En la misma, el conductor escribió sobre la participación de Momi Giardina: “Me pone súper feliz que esté bailando con su hija”.

