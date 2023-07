Susana Giménez tuvo su primera entrevista en un canal de streaming y causó sensación con sus ocurrencias.

La diva habló de todo en una nota que hizo junto a Migue Granados, Sofi Morandi y Julián Lucero para "Soñé que volaba", el programa que conducen en Olga, su plataforma oficial.

En la charla, Susana se declaró fan de los juegos en línea, especialmente del Candy Crush. Sin embargo, reveló que abandonó ese divertimento por un insólito motivo.

"Si juego en otro lugar que no sea acá, te suben el 70 por ciento y eso me dio bronca. Se puede jugar gratis, pero yo compraba vidas que eran 7 u 8 dólares. Pero que te pongan el 70 por ciento, para eso o cualquier cosa", reveló la diva.

"Me pareció una ofensa", dijo la conductora indignada. "Podés jugar sin pagar, pero yo soy ansiosa", agregó, asegurando que juega a todo y que por eso se duerme tarde.

La rutina de Susana Giménez en Uruguay

Al comienzo de la entrevista, la diva relató cómo es la rutina que mantiene desde que está instalada en Uruguay.

"Yo me levanto tarde, al mediodía, me duermo a las 5 o 6, entera. Me tomo algo para dormir, un alplax", reveló la diva sobre.

La actriz vive en su lujosa chacra "La Mary" donde está rodeada por sus perros a quienes adora. "Leo el diario físico, tomo un té, me baño y me llevo a los perros a correr y nos vamos al lago y le doy de comer a las carpas", relató.

Además, Giménez relató que ya no toma alcohol "porque me hace mal".

VO