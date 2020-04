Momo perdió su primer diente: el emotivo mensaje de Jimena Barón en las redes

View this post on Instagram

Jueves a esta hora, de no ser por la cuarentena seguramente estaría laburando. Me hubiese perdido la caída de tu primer diente (el primero se le cayó comiendo y se lo tragó). Agradezco infinitamente haber pasado juntos este momento, ver tu emoción, tu carita, tus ojos chinos, que me pidas que te saque una foto y tu excitación de saber que dijo la familia cuando la vió. Estos son los momentos mas importantes de la vida, los que uno nunca olvida y los que en situaciones extremas aparecen primero y uno daría todo por volver, acá, ahora. A pesar de la dificultad de esta incertidumbre mundial, a pesar de todo lo feo, agradezco con el alma tenerte todo el día todo el tiempo. No sabemos bien que está pasando ni cuanto más va a pasar ni durar, pero cuando la cabeza se me escapa a lugares feos, tengo tus hoyuelitos de las manos, tus manitos todavía tan chiquitas! Yo se cuanto van a crecer, vos ni te das cuenta, pero yo las aprovecho con los ojos cerrados por que lo sé muy bien. Tengo tus ojos chinos que siempre se ríen, a pesar de todo, incluso cuando yo no me puedo reír tanto. Y ahora tengo tu agujerito nuevo y tu diente, lo voy a poner en mi caja de tesoros donde tengo tu primer rulito. Ay hijo, sos el compañero más mágico de esta aventura llamada vida 💕🧚🏼✨ te agradezco al cielo, todas las noches antes de dormir. Vendrá el ratón Pérez?