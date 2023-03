Mónica Farro habló de su romance con Riquelme y reveló que quiere escribir un libro sobre su vida: “No era para nada goleador”

Mónica Farro fue invitada esta tarde al programa conducido por Flor de la V, Intrusos, y realizó un recorrido por su carrera y trayectoria. Junto con los panelistas del programa, la artista recordó distintos momentos de su vida y reconoció que estaba muy interesada en recopilar todas estas anécdotas.

Ante la pregunta sobre si le gustaría hacer una película sobre su historia, Farro respondió: “Hace tiempo tuve ganas, estuve hablando con unas personas. Después alguien me dijo ‘no, no es importante tu vida’”, generando la sorpresa de Flor de la V, que le remarcó que tendría muchísimo material para mostrar.

Mónica Farro.

La vedette luego reveló que por eso le gustaría escribir un libro, sin embargo, aún necesita reunir a un equipo de guionistas. “¡Yo tengo una vida tan agitada!, que no sabría por dónde empezar. Desde los 17 que me casé, tuve a mi hijo, viajé por el mundo. Todo lo que no se te ocurra lo hice. El golpeador, el bailando, el preso, o sea. Da para hacer muchos libros”, explicó.

A partir de esta declaración de Mónica Farro, Karina Iavícoli le preguntó sobre sus romances ocultos con personalidades reconocidas, a lo que la artista contestó sin filtro alguno: “Hay varios que nunca se enteraron, algunos sí, el de Riquelme sí”.

Farro continuó hablando sobre su relación con el jugador de Boca Juniors, tras la sorpresa de Marcela Tauro, quien no estaba al tanto de la noticia: “Sí, salí con Riquelme, lo conté hace un montón, ¿te acordás?, que encima lo maté, dije que no era buen goleador. Nos vimos un par de veces, nos cag… de risa, algo cortito. Pero a mí no me servía”.

De todas maneras, la vedette remarcó que, de poder escribir un libro autobiográfico, dejaría afuera ciertos detalles de relaciones pasadas que puedan afectar a terceros. “Hay rubros muy conocidos, pero yo no los contaría porque fue algo que hice yo y no por querer estar en un programa. Pero quiero aclarar que nunca fui segunda de nadie, no lo sería jamás. No lo haría por mí y tampoco, porque como a mí me engañaron mucho entonces no se lo haría a otra persona. Tengo ese código”, cerró.

H.O