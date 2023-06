More Rial arrojó nuevos datos respecto a su relación con Jorge Rial. En el programa “A la Tarde”, reveló que el conductor en varias oportunidades la amenazó con quitarle la tenencia de su hijo Francesco.

Dejando a todos sorprendidos, la mediática lanzó: “Yo tengo audios muy fuertes y Facundo lo escuchó el otro día que dice ‘Yo te voy a sacar a tu hijo. Yo me lo voy a poner en la espalda’”. More Rial se mostró enojada y en repetidas oportunidades insultó al conductor por las amenazas que recibió.

Además, la hija de Jorge Rial reveló más detalles respecto a como vivió su embarazo y como su familia la rechazo en todo momento hasta que nació Francesco.

Más detalles espeluznantes de Jorge Rial cuando su hija quedó embarazada

La mediática siguió dando detalles reveladores en vivo respecto a cómo vivió el embarazo de su hijo Francesco. More Rial lanzó: “Los primeros cinco meses de embarazo ellos querían que yo me saque el bebé”, dejando a todo el piso en silencio.

Luego, comentó que su hermana Rocío no estaba de acuerdo con el embarazo de la mediática: “Rocío decía que ella no era la tía. El primer llamado que yo recibo es ‘Ahora vas a tener que salir a laburar’”, comentaba More Rial dejando a todos sorprendidos en cada detalle que revelaba.

J.M