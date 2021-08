More Rial contó que operaciones se hizo y mostró cómo está.

Tras pasar por el quirófano donde se hizo cuatro cirugías estéticas, More Rial intercambió preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y les contó a todos los que se prendieron cuáles fueron las intervenciones que tuvo.

Mientras mostró cómo se recupera de las operaciones, la hija de Jorge Rial compartió a través de sus historias una foto y aclaró los puntos que sus seguidores más le consultaron.

"Me hice un par de cosas... La panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía para terminar con todo", contó con entusiasmo en un video.

Finalmente se despidió revelando si pagó por las operaciones o si todo fue canje. "Para tener buenos resultados en la vida hay que pagar, chicos. Nada de canje, las cosas buenas se pagan en la vida, es así. Este médico es el número uno y yo lo amo", cerró.

Preocupa la salud de Morena Rial: tuvo que suspender una operación estética

Hace un par de días atrás, Morena Rial contó en “Los Ángeles de la Mañana”, que iba a venir de Córdoba a Buenos Aires para realizarse una nueva cirugía estética. Si bien no dio muchos más detalles, la hija de Jorge Rial no pudo pasar por el quirófano y lo contó en las redes sociales.

Consultada por uno de sus seguidores, Morena confesó: “Tenía fecha de operación para hoy, pero como me dio un poco de anemia, no puedo entrar al quirófano así y no me pude operar hoy…pero, seguramente, lo haré la semana que viene”.

Ella siempre resaltó que sería una operación en su "panza" y el médico a cargo sería Diego Órdenes, que es especialista en Lipoescultura anatómica.

