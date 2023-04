La mediática More Rial habló de la denuncia que le hizo el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni.

“Las denuncias me las paso por donde no me da el sol, chicos. Cuando tengan las pruebas correspondientes, hablamos”, comenzó diciendo la hija del conductor de “Argenzuela”, Jorge Rial. “Todo el mundo habla, pero no hay nadie que lo demuestre. Que sigan el camino que tengan que seguir, no tengo problemas”, agregó.

More Rial arrojó un filoso comentario respecto a la denuncia de su ex por el robo de smartphones: “El local es de mi ex y la plata la puse yo, como para arrancar. No soy ninguna chorra y le mando un besito. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada. ¿Dónde quieren que me los meta?”.

Sin pelos en la lengua, More Rial remarcó que Ambrosioni también tiene una denuncia por violencia de género. “Tengo una denuncia por el papá de mi hijo, pero se tiene que demostrar todo. Él también tiene por violencia de género. Un besito”, dijo y concluyó: “Aparte, que vayan a comprar en lugares buenos los celulares y que no los anden choreando ellos. Pero no me meto”.

More Rial habló del divorcio de Jorge Rial y Romina Pereiro

More Rial habló sobre el divorcio entre el periodista Jorge Rial y la nutricionista Romina Pereiro. La mediática agregó que ella nunca tuvo la mejor de la relación con la pareja de su padre y dijo: "Yo fui uno de los mayores problemas que tuvieron. Nunca me cayó esa chica a mí. No te voy a decir que no la quise. Se comportó bien conmigo, no hay ningún drama. No me meto más".



Romina Pereiro y Jorge Rial

Luego, la More Rial siguió despachándose contra su ex madrastra: "No sé si me llevaba mal pero capaz que no se tenía que meter conmigo para darle lugar a sus hijas. Cada uno sabe, no hablo más porque después tengo problemas yo".

