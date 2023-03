More Rial sufrió un allanamiento y su ex la acusó de ladrona: "Hay cosas que no puedo decir"

Facundo Ambrosioni, ex pareja de More Rial, compartió un comunicado en sus redes sociales que expuso la grave situación de la hija de Jorge Rial.

El papá del pequeño Francesco Ambrosioni acusó a la joven de ladrona y ella lo expuso en Instagram dando a entender que fue él mismo quien pidió un allanamiento en su casa. "Por si no lo saben, no es la primera vez que allanan ese domicilio. En el barrio Causana están juntando firmas para sacarla", expresó el joven cordobés sobre la situación de More Rial.

More Rial sufrió un allanamiento y su ex la acusó de ladrona

"Desde que vive ahí tres veces entraron a robar a casas. (Mucha casualidad). Hace rato están todas las pruebas en la Justicia (videos, capturas, audios) de un robo de parte de la señora Rial. No hacen un allanamiento porque sí. No quieran tapar el sol con la mano", siguió en su Instagram.

La palabra de More Rial tras la acusación de Ambrosioni.

Lo cierto es que la misma More Rial salió a defenderse de estas acusaciones y aseguró que allanaron su hogar por culpa de él. “Cuando tu ex es golpeador, manipulador y encima compra cosas robadas. Y quieren echarle la culpa a la mamá de su hijo y exponer a su hijo a un allanamiento. Tantas veces te salvé el culo... esta vez voy por todo", expresó la hija de Jorge Rial.

La verdad detrás del allanamiento según el ex de More Rial

Tras este escándalo, Facundo Ambriosini habló en A la tarde y contó su versión de los hechos. El cordobés acusó a More Rial de desidia y de mal cuidado del hijo que tienen en común.

"Yo lo llevo al colegio, le compro los pañales que necesita, le mando alimentos pero mis abogados no me dejan mandarle dinero porque todavía no hay arreglo", dijo en el programa de América.

Facundo Ambrosioni y el pequeño Francesco.

"Mi hijo se la pasa 24 horas con una niñera, duerme con una niñera, está en un ambiente que no me gusta. Quiero que tenga una familia, que vaya al colegio como corresponde, que se alimente como corresponde. Por ejemplo una vez mi hijo se quedó tres días en un hotel con una niñera y la madre se fue a Uruguay. Hay muchas cosas que no puedo decir sinceramente", cerró.