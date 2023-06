Morena Rial preocupó a sus seguidores por una misteriosa publicación en sus historias de Instagram, el cual todo indica que estaría creciendo una interna familiar con su padre Jorge Rial.

Cabe recordar que hace un mes el conductor de Argenzuela sufrió un episodio cardíaco en Colombia que casi lo lleva a la muerte y hasta el momento continua con su recuperación: ‘’Que lindo…’’, escribió More Rial, adelantando la bomba y luego añadió: ‘’Que linda guerra viene’’, acompañado por unos emojis de carita pícara.

La misteriosa publicación de Morena Rial

El posteo de la hija de Jorge Rial alertó a los usuarios, que hasta el momento se vienen preguntando ¿de qué se tratará?. Recientemente la joven estuvo envuelta en varias polémicas sobre robos, canjes, problemas familiares luego de la separación del conductor con Romina Pereiro y los últimos escándalos con su ex pareja y padre su hijo, Facundo Ambrosioni.

Jorge Rial y More Rial

“Tengo una denuncia por el papá de mi hijo, pero se tiene que demostrar todo. Él también tiene por violencia de género”, expresó sobre la denuncia que le puso a su ex pareja y luego pronfudizó: “La primera demanda la metí yo por violencia de género porque me pegó enfrente del chico. Él me demandó por lo de los iphones, pero sin pruebas”, manifestó.

Morena Rial contó cómo fueron los conflictos con Jorge Rial

En diálogo con LAM, Morena Rial habló en detalle las peleas que tuvo con su padre y cómo abandonó su hogar cuando era adolescente: “Escúchame, yo me fui de casa a los 17 años por culpa de la Kampfer”. Luego, agregó: “Mi papá me echó por culpa ella. Hubo problemas por defenderla porque ya no la saludaba porque no la aguantaba. Después el tiempo me dio la razón”.

“Estamos siempre a los tiros, pero ya va a pasar. No me pelee en Colombia, pero hay cosas que no nos gustan a los dos y no nos vamos a llevar bien nunca”, expresó sobre su relación con Jorge Rial.

D.M