More Rial estuvo presente en los medios televisivos en los últimos días donde habló de la salud de su padre, Jorge Rial luego del infarto que sufrió en Colombia. Durante su paso por LAM, More Rial comentó que nuevamente se encuentra distanciada del conductor por diferencias entre ellos.

Desde su cuenta oficial de Instagram, More Rial dejó un duro descargo respecto a la maternidad y lo difícil que es para ella criar a su hijo Francesco sola. “Los que me conocen saben lo que soy como madre, lo que lucho día a día para que nada te falte, cueste lo que cueste, lo que mi hijo me ama y lo feliz que es”, comenzó escribiendo.

El duro descargo de More Rial

Luego, siguió: “Nadie nos va a derrumbar. Los que crean que una foto llena un lugar se equivocan. Mamá te ama y acá va a estar siempre. Jamás te va a faltar nada”, escribió la hija de Jorge Rial en las redes con palabras profundas desde lo más profundo de su ser.

More Rial junto a su hijo Francesco

Antes de finalizar, agregó: “Tenemos una hermosa familia de dos, nadie más importa mi chino. Cuesta criar sola a un hijo, pero siempre se puede”, cerró More Rial en su posteo acompañado de fotos de su hijo Francesco.

Así se enteró More Rial del infarto de su padre

Durante su paso por LAM, More Rial habló de cómo se enteró de que su padre, Jorge Rial había sufrido un infarto mientras se encontraba de viaje en Colombia.

More Rial en LAM

“Estaba almorzando con mi hermana y nos llegó un mensaje con un contacto, y yo dije ‘¿Qué está pasando acá, porque esto no es normal?’”, comenzó relatando la mediática respecto al contacto que le había mandado su padre, el cual era de la actual novia del conductor.

Luego, agregó: “Yo me tenía que ir a Córdoba porque tenía un cumpleaños. Arrancó el viaje y a 100km me llamó mi hermana que había empeorado la situación y que teníamos que ir a Colombia”.

More Rial en LAM

Antes de finalizar, More Rial comentó que después de eso, tomaron el primer vuelo a Bogotá y acompañaron a su padre en el momento más difícil que le tocó afrontar.

J.M