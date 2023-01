More Rial sospecha de que su círculo íntimo estuvo involucrado en el robo de su casa

More Rial fue tema de conversación durante la jornada de este lunes, luego de que se conociera que su casa en Córdoba sufrió de un robo. La mediática confirmó el desafortunado suceso a través de su cuenta oficial en Instagram.

En este contexto, en A la tarde de América TV, aportaron más detalles del robo del hogar donde vive la hija de Jorge Rial: “Se habla de muchos dólares, una cifra que alcanzaría para comprar un auto, pesos y joyas que tenían un valor muy alto. Ella me dice que está pasando el peor momento porque la cosa viene por el lado de una amiga”, aseguraron.

More Rial.

Por su parte, More Rial rompió el silencio y asomó una grave acusación de quienes podrían ser los culpables: “No tengo pruebas contundentes y no puedo acusar a alguien puntual, pero esto fue una entrega. Había una suma importante en dólares, pesos y joyas, pero prefiero no precisar el monto. Yo estaba con una amiga de Córdoba y otra persona de limpieza”.

Asimismo, precisó cuánto tiempo tardaron en robarle sus pertenencias: “Lo hicieron en dos horas. Me fui a un boliche de Palermo y volví rápido, pero me encontré la casa dada vuelta. La puerta de entrada no estaba forzada, pero yo la dejé con dos vueltas y cuando volvimos con mi amiga, tenía solo una. Yo había hecho un negocio importante, evidentemente lo sabía", detalló Rial.

Las sospechas de More Rial.

En las horas posteriores de haberse conocido que habían entrado a robar en la casa de More Rial, la influencer usó su cuenta en Instagram para compartir un impactante mensaje para los posibles culpables: “A los que andan por la vida arruinando la de otros y luego siguen como si nada, recuerden que la vida es un círculo. Todo vuelve y te pega donde más te duele”, sentenció.