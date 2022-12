Morena Beltrán tuvo un pequeño problema de salud en Qatar

Morena Beltrán está atravesando un gran momento profesional. Es considerada como una de las mejores periodistas deportivas argentina y está cumpliendo su máximo sueño, cubrir el Mundial Qatar 2022. Pero en las últimas horas y en la previa al partido de Argentina con Polonia, More pasó un gran momento en Qatar debido a un problemita de salud y compartió en sus redes sociales cómo se sentía.

La periodista perdió la voz debido a que se le cerró la garganta. Teniendo en cuenta que la voz es su principal herramienta de trabajo a la hora de realizar la cobertura de los partidos, Morena no dudó y asistió a una guardia médica. Por medio de su cuenta de Instagram, la rubia compartió su parte médica luego de recibir ayuda médica. “Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia. Me dieron tipo un paf con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado” escribió en una de sus historias.

Morena Beltrán compartió en su Instagram, el problema de salud que la asustó.

Por su trabajo, Morena cuenta con muy poco tiempo y no puede hacer mucho reposo. Y es por eso que la periodista de ESPN contó, con cierta alegría, que el médico que la atendió, le aseguró que recuperará su voz en poco tiempo. “Supuestamente con eso, en 48 horas ya estoy recuperada, y al 100 por ciento en 72 horas" escribió en la publicación y continuó con las buenas noticias: "Pero el doctor me dijo que mañana a la mañana ya iba a estar bien”. Por suerte, Morena ya recuperó su voz.

Por el infernal calor que se vive en tierras qataríes, los habitantes de aquel país está muy acostumbrados a utilizar aire acondicionado a muy bajas temperaturas. La afección que sufrió Morena Beltrán se debe justamente al cambio de clima constante que padece cuando estra y sale de los locales, taxis y los estadios.