Morena Rial reveló cómo descubrió las infidelidades de su ex

Morena Rial está que arde y, después de confirmar su separación con Facundo Ambrosioni, la cantante dio detalles de cómo descubrió las infidelidades del deportista.

Mediante un vivo en Instagram, la joven ventiló algunas intimidades de su ruptura. “Ya les mostré las pruebas…Les voy a mostrar otra prueba. Quería enfiestarse con minas, qué asco, miren…”, dijo y mostró las pruebas.

Luego, reveló cómo fue que logró acceder a su celular para leer los mensajes que le enviaba a otras mujeres. "Dormía con el celular bajo la almohada. Yo le descubrí la clave cuando fuimos al cajero. El bol… puso la misma para el cajero que para su celular", aseguró.

Ambrosioni, por su parte, se defendió de las acusaciones y habló en exclusiva con CARAS. "¿ Si la engañé? La verdad no voy a hablar del tema, atiendo el llamado porque no tengo por qué esconderme de nada. Que Morena diga y postee lo que quiera, yo por mi parte de ninguna manera voy a hablar mal de la madre de mi hijo, no voy a hablar mal de la persona con la que elegí convertirme en padre. No le doy bola a los posteos, cada uno sabe su verdad", disparó.