En medio de rumores de romance, Morena Rial reveló cuál es su verdadero vínculo con su abogado

Morena Rial una vez más decidió abrir las preguntas en su cuenta de Instagram para poder conversar con sus seguidores. Allí, la hija mayor de Jorge Rial habló de su vínculo con Alejandro Cipolla, su actual abogado.

La mediática no dudó en aclarar cuál era su verdadero vínculo con Cipolla: "Chicos, Alejandro es mi amigo... O sea, nada que ver... ¡La que flashearon!".

"No hay chance ni posibilidad de nada... No pasamos de la amistad. Lo amo, pero es mi amigo", cerro tajante.

More Rial sorprendió al llevar un anillo de compromiso: "Estoy..."

More Rial, siempre fue muy activa en las redes sociales y ya tiene más de 1 millón de seguidores con los que mantiene un intercambio muy fluido.

Siempre dispuesta a contestar las preguntas de sus fans, la hija de Jorge Rial fue sorprendida cuando uno de ellos le preguntó por el anillo, aparentemente de compromiso, que luce en uno de sus dedos: "Qué es ese anillo? estás comprometida?", indagó el usuario.

Sin vueltas, la hija del conductor de "Argenzuela" dio su respuesta: "No, chicos. No estoy comprometida, estoy soltera, literal soltera. Son dos anillitos muy lindos que tengo pero no estoy comprometida”.