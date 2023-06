Morena Rial está cada vez más alejada de Jorge Rial. Durante su aparición en el programa "A la tarde" (América), la joven no solo reveló detalles polémicos de su vida, sino que también decidió contar su historia de adopción.

En un acto de sinceridad, Morena compartió que descubrió la verdad hace algunos años, mientras Jorge Rial aún estaba en una relación con Loly Antoniale. Una mujer contactó a Morena a través de un mensaje directo en Facebook para confesarle que ella era su madre biológica. Este revelación causó pánico en Morena, quien temió que su objetivo fuera llevársela.

Jorge Rial

En aquel entonces, Morena decidió ignorar a la persona, pero posteriormente fue ella quien se comunicó para obtener más información sobre sus orígenes. Reveló que su madre es una mujer de Tucumán y tiene conocimiento de la existencia de tres o cuatro hermanos. Aunque mantiene contacto a través de las redes sociales, declaró que no se siente preparada para un encuentro con su familia biológica, aunque no descarta la posibilidad en el futuro: "Es una familia muy humilde y yo tengo un gran corazón, pero en este momento no estoy pasando por un buen momento como para poder ayudarlos, que es lo que intentaría hacer".

Cómo fue el proceso de adopción de Morena Rial

Morena Rial reveló que su verdadera madre le explicó las razones por las cuales decidió darla en adopción. "Dijo que mi progenitor quería que abortara, por eso fue al juzgado y me entregó. Aún no tengo deseos de conocerla, no tengo ganas de lidiar con eso en este momento", comentó.

Posteriormente, la joven detalló cómo Jorge Rial contactó a su madre biológica: "Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, mi padre la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, madre de él, hasta que nací. Luego, firmaron los papeles y fui entregada a Silvia D'Auro. Todo fue hecho de manera legal".

Finalmente, Morena Rial expresó la dificultad que siente al perdonar a la persona que la llevó en su vientre, especialmente porque después de dejarla en adopción, adoptó a otra niña "para superar el dolor". Aunque agradece que tal vez le haya brindado una vida mejor, afirma que cada uno seguirá su propio camino y que no logrará obtener su perdón: "Le agradezco porque quizás me dio una vida mejor, pero cada uno seguirá por su lado".

cs.