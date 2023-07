Moria Casán en una entrevista con LAM, apuntó contra Yanina Latorre y describió cómo es la panelista. Santiago Sposato le preguntó cómo se llevaba con Yanina Latorre, y ella respondió: “No me llevo”. Luego, La One agregó: “Me parece que es una mina que ha logrado cosas”.

Moria, además dijo: “Me parece que se cree un poco su personaje. Una mina muy golpeada. Está bien, consiguió un puesto y está contenta y se cree lo más y está bien, porque le va bien”.

Además, Moria dijo que tiene que bajar un poco la histeria y que es lo que más le molesta: "Me molesta un poco su voz cuando grita", respecto a Yanina Latorre.

Ante la insistencia del cronista respecto a sus sentimientos con la angelita, Moria agregó: “No siento nada por nadie para decir si es mejor o peor”.

Si bien no tuvo comentarios muy positivos, Moria Casan habló de la nominación de la panelista en los Martín Fierro: “Entre Sol Pérez, Mariel Di Lenarda y Yanina, por supuesto elijo a Yanina que es la que más conozco y picante, por lo menos en el ida y vuelta”, dijo La One.

Moria opinó sobre la guerra de More y Jorge Rial

La guerra entre More y Jorge Rial es de la que todos hablaron, entre ellos La One, que dejó unos Twitter al respecto. “’AMOmeme, terapia colonica, largan la mierda que tienen dentro, tiran la cadena y divinos para su casa, todxs livianitos, es lo que hay que hacer con el electrodoméstico cuando se usan en función sanitario. Yo lo hice con mis dos maridos hace 20 años y el moderador era RIAL… así que a la tele…’’, escribió Moria.

Además, Moria agregó: ’Y luego JR, muchos llamaditos de favores y después te volvía a tirar mierda. Modus operandi. Mierda operandi, pero para mí no califica pese a que estuvo en ese programa durante años’’, en referencia a Intrusos y siguió: ‘’Pero cuando más media era cuando lo reemplazaban, por ejemplo, Ventura, Pallares y yo. Igual me da ternura’’.

Antes de finalizar y al mejor estilo Moria Casán, La One agregó: "Porque adoptó 2 mujeres rechazadas por sus 2 madres, y eso es too much. Ahora si hacen homenaje que la llamen a Liliana Parodi, que lo inventó a INTRUSOS. Y propongo de Martín Fierro, como conductores a VENTURA y ROCCASALVO. Esto es un appetizer, con respecto al auditor de sábana ajena, lo demás puro trash".

