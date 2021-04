Moria Casán reveló qué está estudiando desde su casa algo muy importante

Desde que comenzó hace poco más de una semana "Lo de Mariana", el programa de Mariana Fabbiani por eltrece, por la mesa de la conductora pasaron grandes figuras y en esta oportunidad coincidieron Moria Casán y Horacio Rodríguez Larreta junto a otros invitados y la "One" reveló que está estudiando on line algo muy importante y que descubrió en medio de la pandemia.

"Estoy estudiando historia Argentina por zoom para entender un poco mas mi país que lo amo. Ir para atrás y entender un poco nuestra historia. En estas épocas es bueno volver a conectarse con la educación. La verdad es que me apasiona muchísimo, tengo una profesora muy buena y estoy re enganchada", dijo Moria y Rodríguez Larreta le dijo que él también estudia historia, economía y otras asignaturas para reforzar su saber.

Moria Casán sobre su marido, Humberto Poidomani: "No lo veo"

Moria Casán estuvo como invitada en Podemos Hablar y dio detalles de su relación matrimonial con Humberto Poidomani. Andy Kusnetzoff indagó a la vedette sobre su vínculo con el artista plástico.

"¿Moria usted sigue casada?" le consultó el conductor a la one, quien detalló: "Sigo casada pero sigo sin verlo, sigo sin conocerlo. Es mi marido simbólicamente, nos casamos en Florencia".

"Lo conocí en Buenos Aires, un hombre muy de la noche, muy estupendo, es un artista plástico impresionante. Me invitó a comer, el mismo día me propuso casamiento", sumó la diva argentina de 74 años.

"¿No lo volviste a ver?", le preguntó el periodista y la conductora de televisión contestó: "No nunca más, y yo le dije a él en un momento que estabamos divinos: ´Vos sabes que no nos vamos a volver a ver nunca más nosotros´".

"Después él iba a venir y por la pandemia no se pudo, cuestión que no lo vi más. Él vive en Miami, estamos en un stand by pero yo lo quiero muchísimo", sumó Moria.

