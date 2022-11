Este semana, Netflix estrenó Merlina, la serie de Tim Burton inspirada en el personaje de la familia Addams.

Para promocionar el lanzamiento, la plataforma invitó a Moria Casán y Sofía Gala Castiglione para que reaccionen a la serie, pero especialmente para que hablen de su relación de madre e hija. "Siempre nos dijeron que éramos como los Locos Addams. Encima yo de chiquita era blanca, morocha, y siempre fui rebelde. Hubo una comparación con Morticia y Merlina", aseguró la joven.

"Los superamos ampliamente, somos pro-locos", reconoció Moria por su parte.

"Hay algo muy adolescente que le pasa a Merlina, yo me puedo ver en eso, creo que uno tiene naturalmente de hacer un camino propio, aunque nada de lo que soy yo podría existir sin mi historia y sin mi mamá", dijo Sofía, mostrándose orgullosa sobre la cuna en la que le tocó nacer y criarse. "Creo que Sofía es la única mujer del medio que dejó de ser 'hija de...'", agregó Casán a respecto.

"Ella tiene una manera muy positiva de encarar todo y yo soy una persona que llego a eso por otro lugar. Cuando era muy chica estaba muy obsesionada con la muerte, con la mía, con la de la gente que quería. 'Decime que no te vas a morir', le decía a ella, hasta que me terminó diciendo: 'No al tercer día, pero al cuarto resucito seguro'. Y le creo", comentó Sofía ante la carcajada de la One.

De qué va Merlina, la nueva serie de Netflix

La serie dirigida por Tim Burton y que tiene su especial toque, sigue a Merlina Addams, hija mayor de la familia Addams, en su adolescencia.

Después de varios cambios de colegios por problemas con sus compañeros, es ingresada a la peculiar Academia Nevermore donde asistieron sus padres y se enamoraron.

Sin embargo, de la nada tendrá que enfrentarse a su recién descubierta habilidad psíquica, y descubrir los misterios de la institución tras una serie de asesinatos que tiene en jaque a la comunidad local.