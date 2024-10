Los nervios y el estrés de la cocina de Bake Off Famosos se nota en el ambiente, y ahora ni siquiera pueden escaparle los jurados y la conductora. En menos de dos días, Wanda Nara sufrió una fuerte caída mientras recorría las islas, que obligó a todos a dejar lo que hacían para ir a auxiliarla. El momento se viralizó en redes sociales, ya que era la segunda vez que la modelo terminaba en el piso por un tropezón.

Preocupación por Wanda Nara: se cayó en Bake Off y alertó a todos

Los participantes de Bake Off Famosos están en la recta final de la competencia, y temen por el repechaje que traerá a algunos de los personajes más icónicos que fueron eliminados. Sin embargo, las risas nunca faltan y siempre que pueden enfrentan todo con una sonrisa o una broma. A Wanda Nara se le había ocurrido asustar a Damián de Santos, junto a su cómplice Damián Betular. Sigilosamente, logró asustarlo, pero se resbaló y terminó en el piso ante la mirada de todos los participantes.

En ese momento, y sin dudar, los presentes fueron a ayudarla, mientras se reían y bromeaba con que los hacía perder el tiempo. Lo que ninguno esperaba es que volviera a pasar esta situación. Sorprendentemente, Wanda Nara volvió a caerse al programa siguiente, exactamente cuando estaba viendo Damián de Santos y Damián Betular, los dos involucrados en el primer accidente. En esta ocasión, los agarró desprevenidos a todos.

Betular estaba recorriendo las islas de los participantes, para poder ayudarlos, en los últimos minutos de las pruebas. El caos y los nervios reinaban el lugar, lo que muchos después dijeron que la propia vibra había sido la culpable del accidente. En medio de un reto del reconocido pastelero hacía de Santos, Wanda se resbaló por los tacones que usaba y terminó en el piso. El momento fue tan sorpresivo, que los participantes comenzaron a reírse y fueron a ayudarla. La misma conductora no pudo levantarse de la risa; ya parecía broma que le pasara dos veces en menos de dos días.

Damián de Santos la abrazó y la levantó de un tirón, y ella mostró que no estaba herida. Sin embargo, su micrófono no obtuvo la misma suerte. Debido a esto, Damián Betular se la llevó del vivo y dejaron solos a los participantes. La caída de Wanda Nara volvió a viralizarse y todos los usuarios se rieron de lo ocurrido. La misma modelo se lo tomó con humor y relajó las vibras de un ambiente competitivo como el de Bake Off Famosos.

A.E