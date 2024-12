Hace solamente unos días, Wanda Nara pudo disfrutar de una gran celebración organizada por L-Gante con amigos y familiares en su casa de Santa Bárbara, la cual le había prestado hasta hace algunas semanas a Mauro Icardi que había viajado hacia la Argentina para operarse y afrontar la recuperación de su rodilla, además de intentar recuperar a la madre de sus hijos cuando se confirmó que estaba comenzando su nuevo romance.

Luego de esto, vinieron diferentes episodios tanto judiciales, mediáticos y cruces en diferentes lugares que revivieron viejos fantasmas e hicieron que, por ejemplo, la China Suárez vuelva a tener preponderancia en la vida de la conductora de "Bake Off Famosos". Para sumar un nuevo capítulo a la vida de la expareja hay que afirmar que en Intrusos, programa de América TV, revelaron un chat en el que él maltrató a la modelo y discriminó a su actual novio.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Intrusos dio a conocer un chat de Mauro Icardi maltratando a Wanda Nara y discriminando a L-Gante

En medio de las vacaciones que están disfrutando Wanda Nara y L-Gante por Europa, se filtró una nueva conversación entre Mauro Icardi y ella que levantó todo tipo de polémicas sumando un nuevo conflicto entre ambos. Desde hace meses que la modelo y el padre de sus hijas son uno de los temas que los especialistas y los amantes de la farándula están siguiendo desde cerca debido a que todo el tiempo surge alguna novedad.

En este contexto, Guido Záffora puso durante el vivo un chat que mantuvieron ambos y se veía el maltrato y hostigamiento de parte del deportista hacia la excompañera de vida de Maxi López. En el texto, no solamente al jugador le habría alcanzado con eso, sino que fue por más y señaló al cantante de la cumbia 420.

“Estos chats están en el expediente. Son chats que presenta Ana Rosenfeld. Son chats en los que Wanda vuelve a exponer a Mauro Icardi, cómo la trata", expresó el mencionado periodista del programa transmitido por América TV.

"Tendría que ponerme de novio con la China y regalarle todo y seguirle el histeriqueo para que se la dé de millonaria como hacés vos”, dice uno de los mensajes que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara. Y agregó: "Pero después venís con los discursos de víctima, que soy mala persona y todo el circo que armás, como siempre”.

Wanda

A su vez, también cuestionó a la madre de sus herederas por haber visto a L-Gante en junio pasado. "¡Caradura! Me da risa. 8.30 de la mañana volviste para ir a verte con el negro de mier* de L-Gante. Después te lamentás", expresó el futbolista. Eso no es todo, ya que también atacó a la su exsuegra: “O a tu mama ¿qué excusa le vas a vender ahora? ¿Que estoy enfermo? ¿Que no te dejo dormir? A la pobre enfermita”.

Para brinda mayor precisión al respecto, Guido Záffora aportó que esta conversación entre Wanda Nara y Mauro Icardi data de fines del sexto mes del 2024: “Este chat muestra el destrato que Wanda sufría de Icardi, es del 29 de junio”.

BL