Soledad Pastorutti y Natalia Pastorutti volvieron a cantar juntas el impresionante video a puro poncho

Soledad y Natalia Pastorutti volvieron a cantar juntas en el Movistar Arena en medio del festival del Falklore de Esto es ¡Fa!, durante una noche que combinó música popular y tradición. El impresionante video a puro poncho emocionó a todos sus seguidores, quienes esperaban con emoción el reencuentro de las hermanas sobre el escenario.

El viernes 15 de agosto se vivió una noche cargada de emoción y folklore con las hermanas sobre el escenario. El evento reunió a más de 15 mil personas en una peña multitudinaria que combinó música, danza y cruces generacionales. La propuesta, que nació como un ciclo íntimo en la casa de Mex Urtizberea y se transformó en canal de YouTube y festival itinerante, tuvo su versión dedicada exclusivamente al folklore argentino.

La presentación conjunta de La Sole y Natalia Pastorutti fue recibida con entusiasmo por los asistentes, que celebraron el regreso de una dupla que marcó la música popular argentina desde los años noventa. Vestidas con prendas típicas y acompañadas por una banda en vivo, interpretaron clásicos del repertorio folclórico y emocionaron a sus fanáticos.

El video del momento muestra a ambas cantando con fuerza y complicidad, mientras el público acompaña con palmas y canta cada estrofa. El revoleo de poncho, insignia de la cantante en sus primeros años, volvió a ser parte del ritual, esta vez compartido con su hermana menor.

Por qué Soledad y Natalia Pastorutti dejaron de cantar juntas

Durante más de dos décadas, Soledad y Natalia Pastorutti recorrieron escenarios de todo el país, compartiendo giras, festivales y presentaciones. Sin embargo, hace algunos años decidieron tomar caminos distintos, priorizando proyectos personales y formas de vida diferentes.

“Fueron veintipico de años que la acompañé cada fin de semana”, recordó la menor de las hermanas en una entrevista reciente. Con el paso del tiempo, comenzó a sentir la necesidad de encontrar un espacio propio, donde pudiera expresarse desde otro lugar. “Uno se va poniendo más grande y sentí que hay que disfrutar, hacer lo que a uno le gusta”, explicó.

"A veces, estar todo el tiempo expuesto no es fácil. La gente ve lo lindo, pero detrás hay sacrificio”, señaló. La maternidad también tuvo un rol importante en este proceso. “Después de ser mamá, me propuse disfrutar todo lo que estoy haciendo”, continuó. A pesar de la distancia artística, el vínculo familiar se mantuvo intacto con el correr de los años, compartiendo momentos trascendentales en la vida de ambas.

Soledad y Natalia Pastorutti volvieron a cantar juntas en el Movistar Arena y dejaron una imagen que quedará en la memoria de quienes siguen su recorrido artístico. El impresionante video a puro poncho refleja no solo el reencuentro sobre el escenario, sino también la vigencia de una propuesta que sigue conectando con el público.

