Murió el "gato largo" de los memes

Se llamaba Nobiko, pero era popularmente conocido simplemente como 'gato largo', o Long Cat en inglés. Se hizo famoso en los años 2000 por ser viral y el protagonista de un sin fin de memes.

El pasado domingo se conoció la noticia de que Nobiko, que vivía en Kochi, Japón, falleció a los 18 años.

La dueña del felino contó que Nobiko se sentía mal y estaba muy débil, y cuando lo llevó a una clínica veterinaria le dijeron que ya no podían hacer nada para salvarlo, porque no podían someterlo a una radiografía en un estado tan frágil.

Have a smooth trip over the rainbow bridge🙏🏻@miyabi_2222https://t.co/5jUKTZ7AJt