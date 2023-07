Nancy pazos abandonó LAM hace ya mucho tiempo, sin embargo, mantiene su mala relación tanto con Ángel de Brito como con las angelitas que compartieron espacio con ella. Por eso, cada tanto la periodista revela varias situaciones que vivió en el ciclo.

En Intrusos, la ex angelita volvió a reavivar el conflicto ante una pregunta que le hicieron en Intrusos. Pazos aprovechó la situación para despedazar a sus antiguas compañeras a las cuales no le guarda nada de cariño aparentemente.

Nancy Pazos y Ángel de Brito en LAM.

La consulta de Marcela Tauro fue si había intentado recomponer la relación con sus excompañeras, a lo que Nancy contestó sin filtro: "No, ese ambiente fue súper tóxico. De hecho, la verdad es que yo no las miro, a esa hora no miro la tele, estoy durmiendo. Pero creo que ellas siguen con la misma dinámica".

Luego le preguntaron si volvería al programa de Ángel de Brito, a lo cual rápidamente afirmó: "No, ni en p..., pero tampoco ellos laburarían conmigo, así que no. Pero insisto en esto, me parece que ellos siguen teniendo una dinámica tóxica, con ellos mismos. El papel que tuve yo en algún momento, lo tiene esta chica Estefi... No tiene que ver con la personalidad, sino con esa manera que tienen de desgastar a la persona que es disonante en un grupo consolidado".

Nancy en su móvil de Intrusos.

Por último, Flor de la V le consultó si ella sentía que la desgastaban, y Nancy Pazos reveló: "Me conocen, a mí no me entra una bala, soy una persona que podes decir lo que se te cante de mí y no me importa demasiado. No tengo problema porque yo sé quién soy, estoy muy segura de quién soy yo", sin embargo, antes de cerrar agregó: "Creo que ese era un programa donde yo la pasé mal, donde era bastante tóxico".

Ángel de Brito confesó que Nancy Pazos fue su peor angelita

En una entrevista con Desayuno Americano, el conductor señaló a Pazos como la peor panelista de su ciclo y explicó: “Porque fue mala compañera con todos. Yo volvería a trabajar con ella, no tengo problema. Es funcional, buena mediática, es una ex periodista interesante”.

Por último, Ángel de Brito la comparó con otras angelitas, pero reafirmando que Nancy Pazos fue la peor: “Se portó mal con todos, entonces... Mirá que hay gente que vino y se portó mal. Tuve a Graciela Alfano, tuve de todo”.

J.C.C