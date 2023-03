Tras el escándalo por la detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción y abuso de menores, el ganador de Gran Hermano 2001 y actual productor del reality de Telefe se declaró ante las cámaras inocente ante los cargos y algunos de sus compañeros de trabajo salieron a hablar, como es el caso de Nancy Pazos que dio su reflexión y generó polémicas.

"Yo me quedé helada, angustiada. Uno no puede creer el no darte cuenta cuando tenés alguien alrededor que está acusado de semejante delito", delcaró Nancy Pazos.

Hoy, ya más tranquila y viendo cómo fue la causa, digo ¡Atención! Está clarísimo que el caso se hace hiper conocido por él (Marcelo Corazza) porque él está en el medio, pero también, lo que se sabe hasta ahora, es que hubo un hecho. (Obvio, si es culpable, es culpable, nadie está bajando esto, ni nada por el estilo), pero es alguien que hace 6 meses tiene intervenido el teléfono y no hay una sola manifestación de lo que ha pasado en esté último tiempo, o sea, es un hecho de hace muchísimo tiempo.

Detención de Marcelo Corazza.

"Yo insisito, las víctimas son víctimas y hablan cuando pueden y eso está clarísmo y el abuso sexual no importa si hubo o no algo físco o no y es cómo se siente la víctima y eso nos queda claro a todos, pero hay una diferenciación que es la siguiente. Una cosa es el proxeneta como es el jefe de esta banda que además seguía con chicos hasta el día de hoy y otra cosa es una persona joven....", explicó Nancy con un ejemplo de personas jóvenes que salen por gusto con parejas mayores.

"Vemos que dice la justicia y por lo pronto la justicia lo tiene hoy en el banquillo de los acusados. Él grita ser inocente, pero lo grita ante la TV y no declaró que es su derecho. Pero insisto, me parece que esto es algo que excede muchísimo a Corazza... Corazza no estaba cometiendo un delito o por lo menos hasta ahora no se le acusa por un delito de estos últimos meses o de este último año. Estamos hablando de un delito de hace 20 años atrás y eso es un montón ¿Se entiende?", declaró en LAM la periodista.

Nancy Pazos aclaró su postura sobre el caso de Marcelo Corazza

"Lo que yo estoy diciendo, es que esta red seguía funcionando y no hay un solo cruce de llamadas con él, entonces, me parece que hay una diferencia. El delito es aberrante y que la justicia sea justicia", agregó la periodista.

"Lo que sí es cierto es que esta misma banda estuvo en el banquillo de los acusados en la justicia de Misiones y los dejaron libres. ¡Es terrible! Ojo con esto, a mí me parece que hay que caer con todo el peso de la ley y lamentablemente ante la duda, yo estoy del lado de la víctima. La víctima habló cuando pudo que fue ahora y bueno, veremos", cerró Nancy Pazos.

