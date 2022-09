Qué es de la vida de Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano

Allá por el 2001, Gran Hermano llegó a la Argentina para cambiar la manera de hacer televisión. Fue el primer reality que vimos y que seguimos las 24 horas ya que las cámaras de la casa nunca se apagaban. El ganador de esta primera edición se convirtió en un personaje entrañable para los argentinos: Marcelo Corazza.

En ese entonces, el joven fue el último en salir de la casa más vista del país y compartió la final con Tamara Paganini (2° puesto), Gastón Trezeguet (3° puesto) y Daniela Ballester (4° puesto). Él ingresó como reemplazo de un participante que abandonó el juego, se consagró y luego trabajó delante de cámaras por un tiempo.

A pocos meses de volver a encenderse las luces de la casa más famosa del país bajo la conducción de Santiago Del Moro, volvimos al pasado para ver en qué andan los ganadores de las anteriores ediciones.

Marcelo Corazza junto a Juan José Campanella

En el 2001, año particular y difícil para los argentinos, Marcelo Corazza trabajaba como profesor de educación física y de rugby hasta que decidió anotarse en el casting de Gran Hermano y fue seleccionado para ingresar. Con el dinero que ganó en el programa cumplió su sueño de tener la casa propia y también ayudó a sus papás con el arreglo de su propiedad.

En su momento, Telefe le ofreció conducir un programa de juegos junto a Sabrina Carballo, con quien terminó teniendo un largo romance. Además, en esos años lo tentaron con ser actor pero él prefirió quedarse atrás de las cámaras.

Así es hoy la vida de Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano en Argentina

El hombre oriundo de Tigre se convirtió en productor de televisión y en la actualidad trabaja en los exteriores de Telefe. Participó en importantes proyectos como "Pequeñas Victorias 2" y tuvo el privilegio de tener su lugar cerca de Juan José Campanella.

Marcelo Corazza

Marcelo Corazza nunca abandonó el deporte y es por eso que también divide sus días entre el famoso canal de las pelotas y las clases que brinda como profesor de Rugby en su amado club Tigre Rugby Club.

Cómo fue el paso de Marcelo Corazza por Gran Hermano

Marcelo Corazza ingresó a la casa de Gran Hermano como reemplazo y terminó quedándose hasta el final y convirtiéndose en uno de los favoritos de la gente. El hermanito estuvo 63 días en la casa más famosa del país y en ese lapso de tiempo recibió solamente tres nominaciones.

En su caso, además de ser el primer ganador de GH, fue la primera vez que el reality lo ganaba un participante suplente.

Quiénes fueron sus "hermanitos" en la casa de Gran Hermano 2001

Tamara Paganini

Gastón Trezeguet

Daniela Ballester

Santiago Almeyda

Fernando Navarro

Eleonora González

Martín Viaña

Verónica Zanzul

Natalia Fava

Alejandro Restuccia

Patricia Villamea

Lorena González

Qué recuerdo tiene Marcelo Corazza de Gran Hermano

En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), Marcelo reafirmó los motivos por los que ingresó al programa: “Entré para poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso; como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”. En este sentido, destacó que no fue consciente del fanatismo que se había generado y acrecentado en las etapas finales del programa, hasta que volvió a su hogar y dimensionó que no sería sencillo regresar a su trabajo.

“Cuando entré a la casa, en la primera semana, miraba las cámaras, pero en la tercera semana ya me olvidé de que me estaban grabando. ¡Nosotros en la noche de la gala nos bañábamos y nos arreglábamos porque íbamos a salir en la tele!”, ilustró sobre la falta de dimensión sobre lo que significaba que las 24 horas estaban siendo filmados frente a todo un país.