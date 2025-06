Gran Hermano lanzó su primera edición en el 2001 y, con ella, no solo nacía un fenómeno que marcaría la televisión argentina, sino también una historia de amor que cautivó al público desde el primer momento. Natalia Fava y Santiago Almeyda se convirtieron en una de las primeras parejas del reality argentino, con un romance que traspasó la pantalla.

A más de dos décadas del debut del programa, la relación de Fava y Almeyda sigue despertando interés por los giros que tuvo con el paso del tiempo. Conformaron una familia y una relación de 23 años, pasaron por una ruptura dolorosa con rumores de infidelidad, y estuvieron tres años sin hablarse. Pero todo dio un giro inesperado cuando salieron a la luz las imágenes del reencuentro que tomó por sorpresa a los fanáticos. Por supuesto no faltaron las preguntas ante una posible reconciliación.

Natalia Fava y Santiago Almeyda, la primera pareja de Gran Hermano Argentina: separación, infidelidad y reencuentro

Natalia Fava se sinceró sobre la relación con Santiago. La pareja atravesó momentos muy complejos, y se acompañaron en situaciones delicadas. Tal fue el caso del suicidio de Valeria Almeyda, hermana de del ex Gran Hermano, y el revés económico que sufrio él debido a la pandemia junto con el quiebre de sus negocios gastronómicos. Por su parte, Fava siempre tuvo intención de volver al medio pero, por diversos motivos que no expuso, eligió quedarse al margen y abocó toda la energía a su marca personal de tejidos.

Pero tras 23 años de relación, la pareja que nació en Gran Hermano se disolvió. La empresaria confesó abiertamente que la ruptura fue profundamente dolorosa para ella, ya que lo consideraba el amor de su vida. “Obviamente estuve muy dolida, muy dolida… Pensé que iba a estar casada para toda la vida y a la separación la viví como la frustración de un proyecto muy grande que teníamos juntos".

Además, Natalia agregó: "En estos tres años traté de bajar, de perdonarlo a él y de perdonarme a mí. Pero no para que vuelva sino para sanar. Hago mea culpa y pienso que algo malo también habré hecho yo para que él decidiera hacer otras cosas y no apostar a la familia".

Aunque la ex Gran Hermano nunca quiso exponer los detalles que causaron la ruptura, hubo fuertes rumores de infidelidad por parte de Santiago. El engaño habría sido descubierto por Natalia al revisar la computadora de su ex y encontrar conversaciones con diversas mujeres. La empresaria expresó: “fueron muchas cosas, unas cuantas y yo no pude perdonarlo. Hoy las perdono en el sentido de que estoy en paz conmigo misma (...) tal vez idealicé algo que no vi y es así… La vida pasa y todo sigue. Dolorida estuve mucho tiempo y no le podía ni hablar".

Si bien retomaron el diálogo recientemente y participaron juntos de una campaña para su marca, Natalia Fava fue contundente al afirmar que no tiene interés en una reconciliación con Santiago Almeyda: “Pasé dolores muy fuertes, la pasé realmente mal cuando nos separamos (...) Por más de que uno haga un mea culpa, las decisiones se toman y él en algún momento eligió mal. Yo pensaba que para él era su prioridad, como para mí lo era él".

Dos décadas después del flechazo en Gran Hermano, la historia de Natalia Fava y Santiago Almeyda sigue conmoviendo. Tras una relación marcada por el amor, las crisis y una dolorosa ruptura, Fava fue clara: no hay vuelta atrás.

