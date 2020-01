¡Muñeca Brava! Natalia Oreiro despertó la locura de 120 mil personas en Polonia

Dicen que en las calles de esa parte del mundo, Natalia Oreiro (42) es aún más famosa que el propio Lionel Messi (32). Y es que el romance entre la actriz y cantante uruguaya con Rusia, nacido a finales de los años 90 cuando se popularizó allí la telenovela argentina “Muñeca Brava”, continúa muy lejos de apagarse. “¡No existe otra extranjera más rusa que yo..!”, bromeó en más de una oportunidad. Amada por los rusos, esta vez Oreiro viajó a Polonia para brindar un concierto de gran despliegue en el que, además de repasar sus grandes éxitos musicales, deleitó a más de 120 mil personas en un espectáculo que fue televisado para 10 millones de espectadores y mostró toda su vigencia como ídola popular. “Tu Veneno”, “Cambio Dolor” y “Corazón Valiente”, el cover de Gilda, fueron algunos de los temas que la cantante interpretó en el escenario durante la noche del 31 de diciembre. Invitada por la “TVP” de Polonia cantó en la Nochevieja durante un evento que organiza el canal de televisión estatal al que concurrieron 100 mil personas para despedir el 2019 y recibir el 2020.Con un vestuario impactante, la artista también estuvo acompañada por un talentoso grupo de bailarines.

Ovacionada, Oreiro fue además agasajada en el transcurso de su show por los conductores del evento, quienes enterados que la artista cumplía 18 años de amor con su esposo, Ricardo Mollo (62), decidieron cantarle de manera espontánea el “Feliz Cumpleaños” a fin de celebrar su aniversario con el músico de “Divididos”. Feliz y sorprendida por la iniciativa, Natalia se mostró agradecida y muy emocionada.

“A veces tengo la fantasía de que en otra vida fui rusa, porque físicamente me parezco mucho a ellos, más que nada, por la cara redonda de ‘mamushka’. Y porque no tengo otra manera de explicar el vínculo de empatía que tengo con este pueblo. Hasta con el idioma me llevo bien. La mayoría de los que me venían a ver, hoy lo hacen con sus hijos. Tenían 20 años cuando viajé por primera vez a Rusia”, confesó tiempo atrás a CARAS la artista, quien el año pasado realizó la gira “Unforgettable Tour”, con la que recorrió 13 ciudades de Rusia con músicos locales.