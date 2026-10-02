Natalia Oreiro marca tendencia con sus tres looks de primavera: flores, plumas y falda

Con la llegada de los días lindos y templados, la búsqueda constante de inspiración en el universo de la moda se vuelve protagonista. Una vez más, Natalia Oreiro se posicionó en el centro de la escena al compartir una serie de apuestas estéticas pensadas para recibir la temporada de sol. Fiel a su estilo original, la actriz armó tres equipos diferentes que capturaron la atención de todos por su frescura, su dinamismo y una elegancia muy relajada que recordó a las grandes producciones internacionales. Cada alternativa funcionó como un manifiesto donde el diseño se mezcló con la comodidad urbana.

Natalia Oreiro con un vestido flower power

Natalia Oreiro: Delicadeza botánica

Para el primer recorrido visual, Natalia Oreiro eligió un vestido largo con fondo celeste y un estampado lleno de flores de colores vivos que aportaron muchísimo movimiento. Abajo llevó una camisa clara que se asomaba sutilmente en el cuello y en las mangas, un detalle de superposición que le sumó una gran dosis de onda y sofisticación al diseño.

CaptionNatalia Oreiro lleva una camisa debajo del vestido

Completó el conjunto con anteojos de sol retro y posó al aire libre, cerca de una fuente y rodeada de un entorno natural dominado por el verde de los jardines. Esta combinación demostró que las estampas botánicas continúan vigentes cuando se llevan con siluetas definidas y accesorios que acompañan el peso visual de la prenda.

Sastrería con carácter por Natalia Oreiro

En su segunda propuesta de Natalia Oreiro, el estilo cambió por completo hacia un aire más clásico pero con una presencia imponente. Natalia posó frente a una gran biblioteca repleta de libros antiguos luciendo un pantalón negro de tiro alto y corte recto con una silueta fluida que estilizaba su figura de manera orgánica.

CaptionNatalia con pantalón ancho y camisa con volumen

Lo que más llamó la atención de este segundo equipo fue su camisa blanca de popelina con mangas abullonadas y unos volados gigantes escalonados en los puños. Este detalle de arquitectura textil transformó una prenda básica en una auténtica declaración de moda. Con unos anteojos oscuros de diseño geométrico, logró un look elegante, intelectual y perfecto tanto para una ocasión formal como para una tarde tranquila.

Natalia Oreiro y su look sastrero moderno

Natalia Oreiro: Contraste urbano

Para el último cambio, la artista se sentó en un banco de plaza de madera con un estilo mucho más divertido, lúdico y canchero. Usó un suéter tejido de cuello redondo en un suave color rosa pastel y una falda oscura que tenía una estola de plumas grises con gran volumen en el borde inferior.

Natalia Oreiro sorprendió con falda midi con plumas

En lugar de inclinarse por zapatos formales o tacones, sumó unas zapatillas urbanas claras en composé y anteojos con cristales amarillos. Logró así una mezcla ideal entre el lujo de las texturas texturizadas y la comodidad absoluta de la calle. Siempre fiel a su esencia, Natalia Oreiro demostró una vez más su gran capacidad para reinventarse con elegancia y marcar tendencia en cada paso.