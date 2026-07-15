Natalia Oreiro le pidió a los uruguayos que hinchen por Argentina: “Somos países hermanos”

Natalia Oreiro es una de las actrices de telenovelas más consagrada de la industria argentina. Con el paso del tiempo, y haber logrado un peso con su nombre y apellido, decidió expandir su universo entre películas y series de plataformas de streaming, creando un vínculo aún más fuerte con el país. Sin embargo, ella nació y se crió en Uruguay, país vecino de la Argentina. En el contexto de este Mundial 2026, y en la previa de las semifinales contra Inglaterra, la actriz decidió dejar en claro que alentará a la selección argentina, y le pidió a sus seguidores uruguayos que la acompañen en la movida.

Natalia Oreiro

El mensaje de Natalia Oreiro en la previa de Argentina vs. Inglaterra: "Somos países hermanos"

El Mundial 2026 está llegando a su final, y este miércoles 15 de julio la selección argentina se enfrenta por semifinalistas a su rival histórico: Inglaterra. El partido se disputará en Atlanta, y generó una división mundial sobre los países que se pronunciaron respecto a quienes alentarán en este día. Natalia Oreiro es una de las celebridades que vino disfrutando de todo lo que el Mundial le fue dando en sus redes sociales y la intimidad del hogar. Sin embargo, se robó la mirada y atención de todos cuando decidió pronunciarse, como uruguaya, y pedir a todos sus compatriotas que la acompañen a vestir la camiseta albiceleste del país vecino.

En sus historias de Instagram, compartió un video de otro usuario, donde exponía ser uruguayo desde su nacimiento pero que, en esa ocasión, vestiría la camiseta de la Argentina para alentar a la selección. "Uruguay y Argentina son países hermanos. Nos separa un río, nos une el mate, el asado, el tango. Nos une la misma pasión. Vamos por el sueño argentino. Vamos por el sueño sudamericano. Un charrúa que hoy es argentino, que nada te detenga Selección", expone el protagonista del video. Los usuarios entendieron que, al haberlo compartido en sus redes, era un llamado a la solidaridad futbolera de Uruguay para este partido decisivo.

La fuerte relación de Natalia Oreiro con la Argentina

Nacida en Uruguay, Natalia Oreiro se convirtió en una de las artistas que encontró su camino hacia la fama al cruzar el río, en la Argentina. En su adolescencia, y con el sueño de crecer aún más en su pasión por la actuación, se mudó a Buenos Aires, capital que se volvió el escenario definitivo para su consagración profesional y su desarrollo personal. El público argentino la recibió de inmediato con un afecto que derribó cualquier frontera geográfica, transformándola en una de las figuras más queridas y respetadas de la cultura popular local.

El punto de inflexión ocurrió a finales de los años noventa con éxitos televisivos como Muñeca brava . Esta producción no solo batió récords de audiencia televisiva, sino que también definió su identidad artística como una embajadora rioplatense y disparó su carrera cinematográfica en el cine nacional, consolidando su prestigio gracias a papeles memorables en películas como Gilda, no me arrepiento de este amor , o poniéndose en la piel de Eva Perón.

Además de su éxito en la pantalla y los escenarios, su arraigo se fortaleció mediante la formación de fuertes vínculos laborales y de amistad con personas del círculo de la fama, y con la creación de su familia y su constante compromiso social en el país.

La fuerte relación de Natalia Oreiro con la Argentina

En la previa de las semifinales del Mundial 2026, donde la Argentina se enfrenta a su rival histórico, Inglaterra, Natalia Oreiro se posicionó en honor a su "segundo país", y le pidió a los uruguayos que hinchen por la selección. Muchos usuarios apoyaron el mensaje y también lo compartieron, generando una ola de acompañamiento en este momentos decisivo.

A.E