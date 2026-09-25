Natalia Oreiro llevó el vestido con relieve floral que será tendencia esta primavera

Natalia Oreiro sorprendió, una vez más, con una propuesta original y sofisticada que marca tendencia esta primavera. La artista apostó por un look de inspiración clásica, al que sumó detalles que le aportaron una impronta moderna y audaz.

Así es el look de Natalia Oreiro que combinó flores, textura y un detalle vintage

Natalia Oreiro volvió a demostrar su estilo personal con una apuesta sofisticada y llena de detalles. La artista eligió un look que se destacó por su particular textura floral y por llevar una silueta que combina elementos clásicos con recursos más llamativos.

La pieza central del estilismo es un vestido de color blanco, que se encuentra confeccionado en un tejido con un marcado relieve floral que recorre toda la superficie. Cada flor está formada por pétalos superpuestos y fruncidos, que generan un efecto tridimensional y aportan movimiento visual a la pieza.

Natalia Oreiro

El diseño juega así con las texturas y el volumen sin necesidad de sumar estampas o colores estridentes. Los motivos florales se convierten en los principales protagonistas del vestido y crean una superficie dinámica que cambia según cómo incide la luz sobre la tela. En la parte superior, el vestido de Natalia Oreiro recupera detalles de la camisa clásica: tiene cuello con solapa y mangas cortas, amplias y de caída relajada. Esta estructura más tradicional contrasta con la textura protagonista del tejido y le brinda un aire elegante y contemporáneo.

Otro de los detalles que llama la atención es la profunda abertura frontal en V, acompañada por pequeños botones que recorren el centro de la prenda. El escote genera una línea vertical que estiliza la figura y aporta un toque más sensual al diseño sin perder la sofisticación.

Natalia Oreiro

En la parte inferior, el vestido de Natalia Oreiro se adapta al cuerpo y marca la silueta, manteniendo la continuidad del motivo floral. De esta manera, la textura se extiende desde la parte superior hasta la falda y genera un efecto visual uniforme que potencia la forma del diseño.

Natalia Oreiro sumó un accesorio vintage a su original look floral

Como suele ocurrir con sus elecciones de moda, Natalia Oreiro encontró la manera de sumar un detalle inesperado para darle una impronta más personal al conjunto. La cantante incorporó anteojos de sol de inspiración vintage con marco verde agua, un accesorio que se convirtió en uno de los puntos más destacados del look.

Natalia Oreiro

El color pastel de los anteojos introduce un contraste delicado frente al tono blanco del vestido y aporta una cuota retro a una propuesta dominada por las texturas y las líneas clásicas. En algunas imágenes, Natalia Oreiro cambia la tonalidad por una versión más transparente aunque mantiene el mismo modelo de gafas.

Natalia Oreiro

Así, Natalia Oreiro llevó el vestido con relieve floral que será tendencia esta primavera. Con esta elección, la empresaria uruguaya combinó elegancia, volumen y un guiño vintage en un mismo look. El vestido floral en relieve funcionó como protagonista absoluto, mientras que los anteojos retro terminaron de imprimirle ese toque distintivo que caracteriza muchas de sus apuestas de moda.