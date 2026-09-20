De Natalia Oreiro y Juliana Awada a Teté Coustarot y Mariana Fabbiani: las famosas que se sumaron a moda x la vida

Desde hace cuatro años, distintos nombres de la moda argentina se reúnen alrededor de una iniciativa que utiliza la indumentaria para llevar un mensaje vinculado con el cuidado de la salud. Moda Argentina x la vida regresó en 2026 con una nueva edición, esta vez bajo el lema “Chequearse está de moda”. La propuesta tiene como una de sus piezas principales una remera blanca intervenida con diferentes estampas. La prenda comenzó a aparecer durante los últimos días en distintas publicaciones, en paralelo con el lanzamiento de esta cuarta edición y su llegada a los locales de las marcas participantes.

Entre los nombres que se sumaron aparecen Natalia Oreiro, Juliana Awada, Teté Coustarot y Mariana Fabbiani. Cada una mostró la propuesta con un estilismo diferente y llevó a sus propias redes una campaña que este año volverá a reunir a figuras del espectáculo y referentes de la moda.

Las famosas que eligieron las remeras de Moda Argentina X LA VIDA

La incorporación más reciente fue la de Juliana Awada. La empresaria textil eligió una de las versiones blancas de X LA VIDA y la combinó con un look relajado, anteojos negros y accesorios en tonos neutros. En el frente de la prenda aparecen dos corazones ilustrados, uno rosa y otro rojo, junto con los elementos gráficos que identifican a la iniciativa. Esta postal fue replicada en sus historias de 24 horas de la cuenta personal de Instagram de la empresaria textil.

Juliana Awada en X vida (Instagram @xlavida.ar)

Su aparición se produjo cuando la campaña ya había comenzado a circular entre otras figuras conocidas. Natalia Oreiro, Teté Coustarot y Mariana Fabbiani también posaron con diseños de esta edición, aunque no todas eligieron la misma estampa.

En el caso de Natalia Oreiro, la actriz y cantante llevó la remera blanca con uno de los diseños de corazones de la colección. Para las imágenes de la campaña optó por una propuesta sencilla, acompañada por un jean, dejando que el dibujo ubicado en el frente quedara como elemento central.

Natalia Oreiro formó parte de X la vida (Instagram @xlavida.ar)

Teté Coustarot también mostró una de las prendas de la edición 2026. La conductora eligió el modelo con dos corazones ilustrados y lo presentó en un registro realizado frente a cámara. Su vínculo con la iniciativa continuará además el 30 de septiembre, cuando comparta con Iván de Pineda la conducción del desfile de cierre en Alcorta Shopping.

Teté Coustarot en X la vida (Instagram @xlavida.ar)

Mariana Fabbiani se inclinó por otra de las estampas disponibles. La conductora lució una variante compuesta por tres corazones, entre los que aparecen distintos elementos gráficos asociados con la identidad visual de X LA VIDA. Las imágenes de las cuatro mantienen un punto en común más allá de las diferencias entre cada diseño: la remera blanca concentra el mensaje de la campaña y funciona como el elemento reconocible en las distintas producciones.

Mariana Fabbiani en X vida (Instagram @xlavida.ar)

Qué es Moda Argentina X LA VIDA y cómo nació la campaña

Moda Argentina X LA VIDA nació en 2023 a partir del trabajo conjunto de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC). Desde entonces, marcas nacionales participan cada año con prendas destinadas a difundir información relacionada con la prevención y la detección temprana del cáncer. La propuesta de 2026 también incorporó otros productos. La Montevideana participa con una iniciativa de helados solidarios y, desde el 22 de septiembre, estará disponible la Agenda X LA VIDA 2027, que incluye información relacionada con controles médicos y vacunación.

Moda X la vida (Instagram @xlavida.ar)

Con su publicación, Juliana Awada se incorporó a una edición en la que Natalia Oreiro, Teté Coustarot y Mariana Fabbiani ya habían mostrado las remeras de X LA VIDA. Las diferentes versiones de la prenda fueron apareciendo durante los primeros días de la campaña, antes del desfile con el que la iniciativa cerrará septiembre.