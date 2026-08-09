Natalia Oreiro recorrió la casa de Mirtha Legrand, estrenó su cambio de look y ocupó un lugar histórico

Natalia Oreiro revolucionó el estudio de "La Noche de Mirtha" con una visita inolvidable que combinó alta costura, carisma y emotividad. La artista uruguaya se adueñó del espacio, recorriendo cada rincón como si fuera su propia casa y compartiendo un impecable álbum en su cuenta de Instagram con el sello fotográfico de Bruno Nogueira. La actriz protagonizó una sesión de imágenes recorriendo el estudio del programa, la histórica "casa" de Mirtha Legrand y hasta se animó a sentarse en su lugar de la mesa. Una producción que, también, sirvió para estrenar su cambio de look.

Natalia Oreiro asistió a "La noche de Mirtha" con un vestido combinado con blazer.

Natalia Oreiro y un regreso con impronta nostálgica con look en blanco total

En su perfil oficial de Instagram, la artista profundizó sobre el significado de esta visita al escribir: "Mucha alegría regresar después de 15 años a tu mesa querida Mirtha Legrand". En esa misma línea, sumó detalles sobre su vínculo histórico con el ciclo: "Recuerdo mi primera vez a mis 17 años, vestida también de blanco, y atesoro siempre tus palabras de aliento y cariño hacia mi trabajo y persona, un honor acompañarte esta noche".

Natalia Oreiro promocionó el film "Yo narciso".

Para la ocasión, Oreiro desplegó una apuesta estilística sofisticada y conceptual. Lució un vestido largo de satén fluido en un delicado tono marfil perlado, caracterizado por un sutil escote drapeado al cuello y una caída en la espalda que aportaba movimiento a cada paso. Como pieza complementaria de alto impacto, sumó un blazer sastrero oversized de líneas puras y estructura marcada, generando un contraste perfecto entre la fluidez del vestido y la sastrería clásica. En las postales compartidas, se la ve posando con elegancia frente a paredes de diseño y junto al icónico retrato de la conductora.

El encuentro de Natalia Oreiro con Mirtha Legrand después de 15 años.

El nuevo peinado shag de Natalia Oreiro y la complicidad en el estudio

El estilismo general se completó con un rotundo cambio de pelo que capturó todas las miradas. La artista apostó por una melena con corte shag y la llevó delicadamente recogida, coronada por un flequillo desmechado que enmarca con absoluta precisión sus rasgos y le otorga un aire fresco y contemporáneo. Las imágenes también retrataron instantes de genuina ternura, como el cálido saludo mano a mano junto a la histórica diva de los almuerzos.

Natalia Oreiro realizó un posteo en sus redes sociales con fotos donde ocupó la silla de Mirta Legrand.

Sentada en el sitio indiscutido de Mirtha Legrand, la actriz posó con una picardía elegante, simulando ser la dueña de casa por un instante. Más allá del despliegue estético y las postales de alto nivel, la estrella aprovechó el paso por el ciclo para compartir su presente, la promoción del film Yo naciso junto a Adrián Suar. De esta manera, la presencia Natalia Oreiro se consagró como un verdadero manifiesto de estilo, memoria afectiva y vigencia absoluta.