Natalia Oreiro eligió una referente de la literatura argentina como inspiración: “Así rompió los moldes”

Natalia Oreiro es una de las artistas más completas y queridas de la escena rioplatense, consolidada como un auténtico ícono popular en toda América Latina y Europa del Este. Más allá de su innegable éxito en la música y la actuación, su impacto en la moda la posicionaron como una indiscutida referente de estilo, capaz de dictar tendencias gracias a su estética vanguardista, sofisticada y siempre audaz.

Con un magnetismo único, la estrella uruguaya utiliza sus redes sociales para visibilizar la cultura de la región. En las últimas horas, la artista logró fusionar con maestría sus dos grandes amores, la moda y el arte, para rendir un deslumbrante homenaje y reivindicar la figura de una leyenda de la literatura argentina.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro destacó a Victoria Ocampo: “Así rompió los moldes”

El compromiso de Natalia Oreiro con la identidad rioplatense trasciende las pantallas y los escenarios, manifestándose con fuerza en cada uno de sus proyectos comerciales. En esta oportunidad, con motivo del lanzamiento de su nueva colección de gafas, la actriz y diseñadora decidió ir más allá de la tendencia estética para reabrir un necesario debate sobre el legado intelectual del país. Para ello, trajo al centro de la escena la inmensa figura de Victoria Ocampo, utilizándola como musa inspiradora de una campaña que entrelaza la funcionalidad del accesorio con el poder de la mirada crítica.

Natalia Oreiro destacó a Victoria Ocampo: “Así rompió los moldes”

Para acompañar este lanzamiento, Oreiro protagonizó una sofisticada sesión de fotos de estilo académico y fashionista, donde posó rodeada de libros, maderas nobles y estilismos que evocan la sobriedad vanguardista de la mítica escritora. A través de sus redes sociales, reflexionó sobre el impacto de la intelectual, señalando que la autora "fundó la revista Sur en 1931 y así rompió los moldes de su época al defender la libertad intelectual, los derechos civiles de las mujeres y el diálogo intercultural".

Con una puesta en escena impecable que rinde culto a la lectura y al pensamiento, Oreiro buscó inspirar a las nuevas generaciones a través de los anteojos como un símbolo de visión y perspectiva. En ese sentido, Natalia recordó el rol crucial de la ensayista en la historia. "Creó Sur para conectar la literatura de América Latina con el resto del mundo y su revista creó un puente de ideas entre el mundo hispano y la vanguardia occidental", destacó la actriz.

El look de Natalia Oreiro que fusiona el boho chic con el academy aesthetic

La imponente producción fotográfica de Natalia Oreiro logra su magnetismo al entrelazar a la perfección dos corrientes estilísticas con identidades muy marcadas. Por un lado, el estilo boho chic se caracteriza por su espíritu libre, romántico y relajado, donde predominan las siluetas fluidas, el movimiento y un dramatismo descontracturado pero sumamente elegante. Por el otro, el academy aesthetic se inspira en el universo intelectual, los ambientes universitarios clásicos y la sastrería tradicional, priorizando las líneas estructuradas, la sobriedad y una paleta de colores neutros que evoca formalidad y conocimiento.

La genialidad de la actriz radicó en unificar ambos mundos en un look de alto impacto visual y conceptual. El componente bohemio se hace presente en una imponente camisa blanca con mangas campana XL de múltiples capas, que aportan un dinamismo teatral y sofisticado. Esta fluidez se equilibra magistralmente con la rigidez académica de un pantalón negro de tiro ultra alto y corte sastrero, que estiliza su figura y aporta una sobriedad intelectual. El broche de oro de este puente estilístico son sus gafas de marco negro grueso, un accesorio clave que encapsula la mirada intelectual de Victoria Ocampo pero con una impronta rotundamente fashionista.

El look de Natalia Oreiro que fusiona el boho chic con el academy aesthetic

De esta manera, Natalia Oreiro demostró que la moda puede ser un poderoso vehículo de memoria colectiva. Al rescatar la audacia de una figura eterna como Victoria Ocampo, la artista no solo presentó una colección, sino que reafirmó cómo el pensamiento y el estilo conviven para romper los moldes de la historia.

A.E