Natalie Pérez, ¿embarazada?: el video que encendió las alarmas

Natalie Pérez es una de las artistas del momento que siempre dan que hablar. Ya sea por su faceta ocmo actriz y arriba de un escenario desplegando su dulce voz, los fans de la joven no dejan de estar al tanto de sus novedades. Por eso, la última publicación que hizo en las redes sin dudas despertó gran curiosidad.

A través de Instagram Stories, la cantante compartió un video en donde se muestra frente al espejo, con un vestido negro al cuerpo, y comienza a acariciar su panza mientras sale del plano riéndose.



Tras su publicación, que no tuvo ninguna aclaración de parte de Pérez, muchos se comenzaron a preguntar: "¿Está embarazada?".

La realidad que por el momento son puras especulaciones que pueden indicar un posible embarazo o tal vez deseo de la artista. Vale destacar que luego de romper con su novio Ramiro Gayoso, Natalie no presentó oficialmente a ninguna pareja.

La picante frase de Natalie Pérez tras los rumores de romance con El Polaco

Meses atrás, cuando Natalie Pérez filmó un videoclip con El Polaco, los rumores sobre un posible affaire comenzaron a sonar con fuerza en medio de las crisis del músico con su pareja Barby Silenzi.



En diálogo con Paparazzi sobre los “líos de pareja”, la joven cantante fue contundente y disparó picante: “Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos en casa. Creo que está todo bien (...) No sé, buena onda. Yo no hice nada, me porté re bien”, dijo Natalie y agregó: “Me enteré de todo esto por la televisión”.



“¿Ustedes hablan de esto que se armó, de este lío?”, le consultaron a la artista. “La primera vez le dije 'che, ¿qué onda?'. Le reenvié una nota que me había mandado una amiga. Y le digo '¿qué onda?'. Y me dice 'ya fue'. Bueno listo. Y así fue. Y ahora nos charlamos por el lanzamiento (de la canción El Regalo)”, reconoció Pérez, descartando cualquier posibilidad de romance.