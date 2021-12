Natalie Pérez negó su relación con Chano Charpentier con un fuerte mensaje

Desde hace semanas un rumor bomba comenzó a girar por todos lados relacionando sentimentalmente a Natalie Pérez con Chano Charpentier. Pese a que ellos guardaron silencio, Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter la primera imagen de la pareja en un bar y acaramelados.



En medio de estas versiones, también surgió que el cantante estaba jugando a dos puntas, manteniendo también un romance con una joven modelo.

Según reportó Pilar Smith "los rumores ahora hablan de que Chano estaría empezando algo con una influencer y modelo de 23 años que se llama Sofía Santos. Incluso los vieron a los besos en un evento, en un recital, pero que se den besos quizás no quiera decir nada, o por ahí sí, quién sabe. Parece que ella es muy muy bonita y que lo de Natalie, como yo les dije, no era romance, sino otra cosa".



Con estas versiones dando vueltas, Natalie Pérez decidió romper el silencio y aclarar los tantos. “¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, dijoa traés de Instagram 'stories'.

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, explicó en referencia a otra historia en donde se leía la frase “No soy segunda opción” en su remera cuando se comenzó a hablar de una tercera en discordia.



¿A quién iba dirigido el mensaje de Natalie Pérez?

“Y la canción que canté en el piano, para vos periodista, te cuento que hay un chico que me encanta y que me rompió el corazón este año, y que de alguna forma supiera que todavía me acuerdo de él, y por eso en la canción decía ‘¿por qué te olvidaste de mí?’”, aclaró Natalie Pérez sobre el destinatario de su mensaje.

“Nadie más me rompió el corazón, y aprovecho y te mando un beso. Me encantás. Igual lo de romper el corazón es relativo, porque nadie puede romperte el corazón. Solo uno lo puede descuidar”, agregó la cantante.



“Que tengan lindo domingo, les mando un abrazo muy grande. Todo lo que dicen los periodistas es mentira”, cerró la artista.

VO