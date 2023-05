Natalie Weber apuntó a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: “Me pongo en el lugar de Cami y es muy doloroso”

Natalie Weber tuvo fuertes comentarios contra la cantante Tini Stoessel y el futbolista campeón del mundo Rodrigo de Paul, luego de todo el escándalo con su ex Cami Homs.

Durante una entrevista radial con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, la esposa de Mauro Zarate dijo: "Yo creo que cuando una pareja se rompe la responsabilidad es de los integrantes de la pareja, o sea en este caso de Camila y de este chico Rodrigo, obviamente uno viéndolo de afuera puede decir 'si conoces a alguien que está en pareja, yo miraría para el costado'".

Luego, agregó: "No buscaría el engancharme o no lo miraría, el que está casado no se mira, para mí es el abc 1, la realidad es que tampoco se ha hablado, Tini nunca habló mucho, Cami declaró muy poco y fue muy prudente cuando me imagino que tendrá muchas cosas para decir".

Antes de finalizar, la panelista de Desayuno Americano se solidarizó con Cami Homs: "Me dio pena porque hay chicos muy chiquitos, me pongo en el lugar de Cami y es muy doloroso, vos dejás todo, tus raíces y tu familia".

Natalie Weber contra Fabián Cubero

Natalie Weber venía esquivando los escándalos y no daba su opinión. La panelista de “Desayuno Americano”, dejó de lado eso y dio su opinión respecto a Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Luego de la entrevista que dio el exfutbolista en Pronto respecto a la relación de su hija Indiana con Nicole, la esposa de Mauro Zarate dijo: "No tengo ni buena onda ni mala onda con Nicole. No tengo amigas del medio. Mis amigas son de toda la vida. Mauro tampoco, nuestras amistades son de toda la vida".

Luego, agregó: “Tenga o no tenga buena onda, me parece que esas cosas se arreglan puertas adentro". La modelo disparó para Nicole Neumann y dijo: "Esas cosas se arreglan siempre puertas adentro. Salir a declarar para que la miren mal, o la juzguen como mamá, o en su rol de mamá, no me parece. A mí no me gustaría que me lo hagan", cerró el tema Natalie Weber.