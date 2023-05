El 2016 no fue un año fácil para Natalie Weber, ya que le habían diagnosticado cáncer de mama, enfermedad que combatió y a la que logró ganarle en 2017. Y recién ahora, Mauro Zárate se animó a hablar sobre ese momento de su vida para celebrar que su esposa se encuentra saludable.

El futbolista habló con Desayuno Americano y expresó: "Fue un momento durísimo que pudimos pasar juntos, que pudimos salir adelante con la fuerza de ella, con la voluntad que le puso y con el día a día de aguantarnos llorar, de no ponernos mal".

Mauro Zárate junto a Natalie Weber.

Con angustia, Zárete continuó: "Fue una guerra total. No es fácil. Un día te dicen 'tenés cáner' y podés saber que en cualquier momento te pueden decir que tenés todo tomado y que no vas a poder ver crecer a tus hijos. Son tantas cosas las que te pasan por la cabeza que no sabés cómo reaccionar".

Luego Mauro compartió: "Celebro cada vez que pasa una revisión. Es durísimo porque nunca sabés cómo puede seguir todo. Ahora va todo bien y estamos muy contento. Yo creo que ya le ganó, pero esa enfermedad asquerosa...". Y cerró visiblemente emocionado: "Yo no sabía si en un par de meses la iba a seguir teniendo a mi lado. Era durísimo porque yo me iba a morir en vida, porque no me iba a poder matar porque tenía dos hijos".

¿Qué dijo Natalie Weber sobre los rumores de embarazo con Mauro Zárate?

“Acá leyendo que la mayoría puso: ‘otro baby en camino’, o: ‘¿estás embarazada?’”, comenzó escribiendo Natalie Weber en su Instagram. Y lanzó sin filtros: “Yo ligadísima hace cuatro años. Hay más chances que el dólar vuelva a 20 que tener otra bendi. Ligadas, cortadas, divididas, separadas, imposible de unir (no están atadas)”.

La historia de Natalie.

Y por último, explicó: “Solo podría con tratamiento de fertilidad, adopción o subrogación de vientre. Creo que lo conté 75 veces. Pero, como el público se renueva lo vuelvo a contar. Evidentemente, ayer eran todos nuevitos”.