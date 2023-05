Natalie Webber criticó a Fabián Cubero por su actitud con Nicole: "No estoy de acuerdo"

Natalie Webber suele mantener un perfil bajo y no se mete en muchos escándalos, aunque en el último tiempo comenzó a opinar más sobre distintas polémicas del espectáculo. Esta vez, opinó sobre Fabian Cubero y Nicole Neumann luego de que él contara que hace varios meses que su hija, Indiana, está viviendo con él. Aparentemente, la niña y la modelo no tendrían la mejor relación y fue con Pronto que el futbolista habló del tema.

En la entrevista con Pronto, Fabián Cubero dijo: "Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo". Así, el futbolista aclaraba que su hija no mantiene una buena relación con Nicole Neumann, dejándola mal parada. Estas declaraciones no le gustaron a Natalie Weber y salió al cruce.

Natalie Weber afrontó los rumores de embarazo

En un vivo con Radio Mitre, Natalie Weber arremetió contra Fabián Cubero por sus dichos en contra de Nicole Neumann, pero antes aclaró: "No tengo ni buena onda ni mala onda con Nicole. No tengo amigas del medio. Mis amigas son de toda la vida. Mauro tampoco, nuestras amistades son de toda la vida". Sin embargo, reconoció que no le parece que estas cuestiones se hablen mediáticamente. "Tenga o no tenga buena onda, me parece que esas cosas se arreglan puertas adentro", expresó la esposa de Mauro Zárate.

Siguiendo su charla con Juan Etchegoyen, Natalie Weber fue tajante a la hora de opinar sobre las declaraciones de Fabián Cubero sobre Nicole Neumann, que la hizo quedar como una mala madre. "Y si es realmente así, me parece que es dejar mal parada a la mamá de tus tres hijas que me parece que se merece respeto y no estoy de acuerdo", lanzó la modelo en Mitre Live.

Ya en la última parte de la charla, Natalie Weber opinó desde su rol de madre. "Esas cosas se arreglan siempre puertas adentro. Salir a declarar para que la miren mal, o la juzguen como mamá, o en su rol de mamá, no me parece. A mí no me gustaría que me lo hagan", sentenció contra Fabián Cubero y salió en defensa de Nicole Neumann.

NL.