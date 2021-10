Con Mauro Zarate jugando en Brasil y ¿su mujer? Natalie Weber instalada en la Argentina con los hijos de ambos, Rocco y Mía comenzó a circular un fuertísimo rumor que indicaría que la parea está en crisis y a punto de separarse por problemas personales y diferencias que parecería irreconciliables. ¿Cómo comenzó todo? Ambos se dejaron de seguir en Instagram.

Además el último posteo en las historias de la panelista y modelo no ayudarían a pensar en que están bien: Esta pregunta comenzó a gestarse a partir de una fuerte reflexión que ella compartió: "Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio", expresó.

El fuerte mensaje de Natalie.

Luego compartió una foto de sus hijos con Mauro y volvió a encender las llamas de la separación. "Ellos sonríen y te das cuenta de que tenés todo, que más no podés pedir", sumó.

Natalie Weber enfrenta fuertes rumores de separación con Mauro Zarate.

Natalie Weber mostró las cicatrices que le quedaron tras su mastectomía

Tras un fuerte tratamiento en el que pasó por cirugías, Natalie Weber quien fue diagnosticada con cáncer de mama en 2016 logró recuperarse. Pero claro le quedaron cicatrices en su piel de la masectomía que en un pregunta respuesta con sus seguidores de Instagram se animó a mostrar con mucho orgullo.

Un usuario quiso saber si a la modelo le quedaron marcas de las cirugías a las que debió someterse mientras enfrentaba la enfermedad.

La modelo y esposa del jugador ex Boca Mauro Zarate dijo que sí y compartió una selfie en la que se le ven. "Una de las tantas... No me avergüenzan, todo lo contrario", expresó destacando la cicatriz con un círculo rojo.

Además le preguntaron si estaba curada totalmente y ella aclaró en otro posteo: "Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más. Me hicieron masectomía bilateral que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer", cerró asegurando que ya está curada pero contando que sigue haciéndose todos los chequeos médicos que tiene que hacerse tras vencer a la enfermedad.

Natalie Weber mostró las cicatrices que le quedaron tras su mastectomía.



FL