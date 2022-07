Este sábado Nati Jota estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Javier "Pupi" Zanetti, Emiliano Pinzón, Florencia Torrente y Tomás Fonzi. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al punto de encuentro, la influencer se refirió al apasionado beso que se dio con Lali Espósito.

Nati Jota rompió el silencio y se refirió al apasionado beso que se dio con Lali Espósito

El pasado viernes 22 de julio, Lali Espósito presentó su Disciplina Tour en Santa Fe y en pleno show se dio un beso con más de diez personas, entre ellas con Nati Jota. Minutos después, las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

“La re chapé. Fuimos con las chicas de la radio a pasar el finde a Santa Fe y cuando llegamos al show de Lali nos dijeron si teníamos ganas de subir al escenario y bailar y para darle un ‘chupito’ (un shot de tequila)” comenzó diciendo Nati Jota en el programa de Andy Kusnetzoff.

“Y cuando entro, Lali me dice ‘che, ¿estás para un beso?’. Yo le dije que sí, porque soy muy fan desde chica y ella muy hoy. Por eso dije que sí de una, me llevo esto a la tumba. Igual, aunque no se notó, me dio un poco de vergüenza después” aseguró la influencer.

