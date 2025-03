Nati Jota se viralizó en redes sociales, debido a una serie de historias que compartió en Instagram. En las mismas, contó de un doloroso accidente que vivió en las últimas horas. La periodista estaba con su hermana, jugando al pádel, cuando tuvo un accidente que terminó con el hielo en la cara. Sin dudarlo, lo comentó con sus seguidores y mostró las reacciones de sus seres queridos. Rápidamente, ellos mismos le comentaron al respecto e hicieron reír a la conductora de OLGA.

Nati Jota

¿Qué le pasó a Nati Jota?: "Se me mueve"

Nati Jota es una periodista con un amor muy grande por el deporte. No solo eligió una profesión que le permite acercarse, sino que también se muestra. en diferentes ocasiones, realizando todas clases de actividades divertidas junto a sus amigos o seres queridos. Esta vez, no fue una excepción. En las últimas horas, compartió en su historia de Instagram que estaba jugando al pádel con su hermana, y admitió que se "sobrepasó" de energía. Debido a esto, sufrió un doloroso accidente.

Nati Jota

"Se me mueve una paleta. ¿Por qué juego cada punto como si fuera el último de mi vida, incluso en un pádel de señoras?", escribió sobre un video, donde mostraba una lastimadura en la parte interior del labio. Sin dar mucho detalle, pareciera que sufrió un golpe, y ella comenzó a sentir dolor en la boca. Así, notó que se le movía el diente, y entró en pánico, a pesar de que su familia intentaba relajarla. "Me ahorre sesiones para hacerme los labios. Una de cal y una de arena", bromeó, y continuó jugando.

El doloroso accidente de Nati Jota

Sin embargo, lo más gracioso llegó después de que contara su historia. Sus seguidores no dudaron en reaccionar. "Después de la quemadura, viene el diente. Por semanas vamos a escuchar la misma anécdota", destacó, en modo de chiste. En esa misma línea, mostró a su mamá, quien opinó que su hija "iba a perder la paleta". Ante esto, la periodista se sorprendió, ya que esperaba otra reacción de la mujer. De esta manera, se dio cuenta de que debía tomárselo a broma, ya que no parecía ser algo grave, y comenzó a consultar con sus seguidores si la seguirían queriendo "aunque no tuviera un diente", y ellos no dudaron en responderles.

La reacción de los seguidores de Nati Jota al doloroso accidente

La broma de Nati Jota sobre su doloroso accidente

Nati Jota convirtió un doloroso accidente en un momento de risa e intercambios con sus seguidores, quienes no dudan en escuchar todas sus anécdotas y sucesos que le ocurren. La periodista recibió, también, la preocupación de algunos de ellos y logró calmarlos al demostrar que todo estaba bien, y no le había pasado nada grave. Si bien admitió que contará la historia muchas veces, el golpe no logró que la conductora de OLGA se aleje de los deportes, ya que de ellos se aprende todo el día un poco más.

A.E