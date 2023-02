Nazarena Vélez fue abuela por primera vez de su hija Barbie Vélez. La joven, junto con su esposo Lucas Rodríguez tuvieron un hijo varón al cual llamaron Salvador. Lo cierto es que abuela panelista de LAM, se encuentra pasando por uno de los momentos más felices de su vida, y como toda madre, elige acompañar y ayudar a su hija y yerno en todo o que pueda con la maternidad del pequeño.

Tanta emoción por el increíble acontecimiento que se encuentra viviendo la familia, llevó a Nazarena a estar horas sin poder dormir en todo el fin de semana y pese a esto, recibió algunas críticas por el rol que ejerce como abuela, lo que llevo hacer un descargo en su Instagram.

Nazarena Vélez y su descargo para los hater por su rol como abuela

Nazarena Vélez contra los haters

La panelista de LAM se tomó unos minutos de su apretado tiempo para hacer un descargo a un mensaje en particular que le hizo una usuaria de Instagram. “Eviten mandar mensajes haciéndose las ‘sabelotodo’. Pienso hacer lo que se me canta y proteger / sobreproteger a los míos TODO lo que pueda”, comenzó diciendo la mamá de Barbie Vélez en su Instagram. Posterior a eso, subió en sus historias un video agradeciendo los mensajes buena onda y los mensajes de amor de sus seguidores.

El descargo de Nazarena Vélez ante el mensaje de una usuaria

“Subí una de esas historias porque yo trato de leerlas a todas y el 99, 9 por ciento de los mensajes son hermosos, aunque están esas que cuestionan todas las cosas”, comenzó. Luego, agregó: “De más está aclarar que lo que hago es bajo el consentimiento y el pedido de Barbie y Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que Bárbara la pase bien o para darles una mano, lo voy a hacer”.

Para finalizar con su descargo, la abuela dijo: “Me nace del alma, del corazón. Lo único que me importa es poder está con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. ¿Cómo no les voy a dar una mano, si puedo? La señora que me escribió, que lo hizo con muy buena leche, me dijo ‘estás arruinada y ellos durmiendo’. ¡Pero señora, cállese la boca! ¿Cómo no los voy a ayudar?”.

J.M