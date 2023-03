Nazarena Vélez contó los avances de su nieto Salvador, hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Nazarena Vélez está viviendo una etapa hermosa desde que su hija Barbie Vélez la convirtió en abuela junto a Lucas Rodríguez, ambos padres primerizos de Salvador. El bebito cumple poco más de un mes y su abuela no puede contenerse las ganas de mostrar su crecimiento y avances en las redes sociales.

Barbie Vélez y Salvador

La panelista de LAM se mostró, desde el día uno del embarazo de Barbie, muy ansiosa por el nacimiento de su nieto. En diálogo con Socios del Espectáculo, Nazarena Vélez dio detalles de cómo se sentía por la pronta llegada de Salvador: "Siento que voy a tener a mi cuarto hijo", expresó con emoción. Además, sumó: "Te digo que me tengo que contener mucho. Porque es como que yo voy a tener un hijo, pero sin llevarlo yo en la panza. Es una locura.

El logro de Salvador que Nazarena Vélez compartió en sus redes sociales

Lo hizo a través de una historia de instagram con una fotografía en la que se ve a su nietito durmiendo plácidamente sobre un nidito para bebés y escribió: "Lleva una hora treinta minutos durmiendo solito. Todo un logro". Recientemente, Barbie Vélez contó que estaba durmiendo muy poco y agradeció la ayuda que le da Nazarena Vélez y su suegra, la mamá de Lucas Rodríguez.

La modelo se muestra feliz en sus redes sociales con la llegada de su bebito, pero eso no le impidió admitir que hay momentos difíciles y que agradece mucho la mano que le dan su mamá y su suegra. "Monumento a las abuelas", dijo en un vivo de instagram. También contó que se divide el día en turnos con su marido porque les hace más sencillo poder descansar y cuidar del bebé: "Yo me encargo de la noche porque me cuesta menos, Lucas de la mañana y día por medio viene su mamá a suplantarnos", comentó.

Historia que subió Nazarena Vélez por el logro de su nieto

Barbie Vélez agradeció la ayuda de Nazarena Vélez e hizo una reflexión

La modelo agradeció a Nazarena Vélez por cuidar a su bebé cuando ella se lo pide, pero también planteó un tema para reflexionar: pedir ayuda en el posparto. En este sentido, la mamá primeriza se sinceró y dijo: "Qué cosa del bien estas ayudas... y está bueno decirlo porque a veces uno dice lo quiero hacer solo porque puedo, porque puedo y se sobrepasa". Luego, sumó: "Y en el afán de querer hacer todo, es realmente mucho lo que te demanda y uno tiene que estar bien, tiene que estar alerta para el bebé... Así que está buenísimo poder pedir ayuda, animarse a decir 'che, ¿me podés venir a ayudar?' a quien sea, tu familia, tus amigos".

Nazarena Vélez y Salvador, su nieto

Por último, Barbie Vélez también se refirió a las seguidoras que le mandan mensajes contándole que no tienen a nadie, que están solas en la crianza: "Mucha gente me escribe y me dice 'que suerte que tenés a tu mamá, yo no tengo a nadie porque estoy solo'... Mi admiración, mis fuerzas y mi amor a quienes no tienen a nadie porque siento que es dificilísimo hacerlo.... Y a quienes tienen que contratar a alguien para que las ayude, está perfecto", expresó.

NL.