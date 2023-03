Barbie Vélez habló sobre la importancia de pedir ayuda en el posparto: "Monumento a las abuelas"

Barbie Vélez fue mamá hace poco más de un mes y contó detalles sobre como sobrelleva sus primeras experiencias como madre primeriza junto a Lucas Rodríguez, su esposo. La modelo se mostró feliz en sus redes sociales, pero eso no le impidió admitir que hay momentos difíciles y que está bueno tener alguien que pueda dar una mano cuando es necesario.

Anteriormente, Barbie Vélez manifestó su ansiedad en redes sociales por la llegada de Salvador, su niño, ya que estaba en la semana 40 de gestación. Nazarena Vélez se encargó de filmarla en la recta final de su embarazo y la mostró agotada. "Sos una madre a punto de parir. Muy bella. ¿No aguantas más, hija? ¿Te duele la cintura?", le dice Nazarena.

Barbie Vélez mostrando su panza de embarazad a las 40 semanas en Instagram

Con una mamá como Nazarena, Barbie Vélez poco puede guardar para su intimidad. La abuela de Salvador contó en LAM, programa del cual es panelista, que su hija estaba pasando un momento difícil luego del parto. A pesar de la felicidad de ser mamá y de dejarlo en claro en todo momento, Barbie estuvo lidiando con muchos dolores a causa de su maternidad y la cesárea. "No duerme un carajo por los dolorcitos de panza. Y Barbie está con los pechos con mucha fiebre, entonces le cuesta bastante dar y él se desespera", reveló.

Esta vez, fue Barbie Vélez la que se encargó de dar detalles de su primera experiencia como mamá. Lo primero que contó fue que no está descansando bien y se tomó un momento para agradecer a Nazarena y a su suegra por el tiempo que le dedican a cuidar a Salvador, su bebito. "Monumento a las abuelas", expresó en un vivo de Instagram. Además, aclaró que tiene el día dividido por turnos con su marido, lo que les hace más sencillo poder descansar y cuidar al bebé: "Yo me encargo de la noche porque me cuesta menos, Lucas de la mañana y día por medio viene su mamá a suplantarlos", contó.

Nazarena Vélez junto a Salvador, su nieto

Luego, siguió y se sinceró con una reflexión sobre estas ayudas: "Qué cosa del bien estas ayudas... y está bueno decirlo porque a veces uno dice lo quiero hacer solo porque puedo, porque puedo y se sobrepasa", reflexionó. Y sumó: "Y en el afán de querer hacer todo, es realmente mucho lo que te demanda y uno tiene que estar bien, tiene que estar alerta para el bebé... Así que está buenísimo poder pedir ayuda, animarse a decir 'che, ¿me podés venir a ayudar?' a quien sea, tu familia, tus amigos".

Barbie Vélez luego de parir junto a Lucas Rodríguez y Salvador, su primogénito

Barbie Vélez también contó que recibe muchos mensajes de seguidoras contándole su experiencia, que están solos en la crianza: "Mucha gente me escribe y me dice 'que suerte que tenés a tu mamá, yo no tengo a nadie porque estoy solo'... Mi admiración, mis fuerzas y mi amor a quienes no tienen a nadie porque siento que es dificilísimo hacerlo... Y a quienes tienen que contratar a alguien para que las ayude, está perfecto", expresó quitándole culpa a sus seguidoras. "Qué nunca nadie juzgue tu maternidad o tu paternidad, cada uno hace lo que puede y en definitiva es lo mejor para el bebé", sentenció Barbie Vélez con contundencia.

NL.