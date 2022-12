Nazarena Vélez no aceptó hablar con Carmen Barbieri

Hace unos días, Carmen Barbieri revivió una pelea con Nazarena Vélez cuando habló con José María Muscari, se refirió al embarazo de Barbie Vélez y habló sobre la polémica relación que tuvieron los hijos de ambas mujeres. Luego, la capocómica afirmó que tomaría un café con Vélez para intentar hablar. Horas más tardes,la panelista de LAM no se quedó callada y en su programa arremetió contra Carmen: "no aceptaría una charla con ella".

En las últimas horas, Nazarena volvió a hablar de su postura. En Intrusos, el cronista del móvil le preguntó a Vélez qué le produjo los comentarios de Carmen. "Cuando te tocan la cicatriz, se siente. Por suerte ya no duele y eso está bueno" respondió la mamá de Barbie y puntualizó "Es un tema que me jode y me va a joder toda la vida, hasta el día de mi muerte me va a joder. Recordar esa etapa y lo que pasó Barbie".

Sobre la posibilidad de tomar un café y charlar con Carmen, la panelista de LAM fue contundente: "Me va a doler siempre. Mi hija sufrió violencia de género, me va a doler toda la vida. Ninguna charla de café me va a sacar ese dolor". Nazarena también dio otros tantos motivos por los cuales no le interesa recomponer la relación con Barbieri. "¿Para qué me voy a sentar con ella? No somos amigas, nunca lo fuimos. No me interesa y no me parece sano. Uno del dolor, se tiene que alejar. Cuando un tema duele, no lo toco y me voy" cerró.

Nazarena Vélez afirmó en Intrusos que no quiere halar con Carmen Barbieri.

La pelea entre Carmen y Nazarena comenzó en 2016. Por aquellos años, Fede Bal y Barbie Vélez estaban en una relación que luego no terminó en buenos términos. Hubo acusaciones cruzadas entre los jóvenes, que terminaron en denuncias por violencia de género. Ambas madres tomaron partido por sus hijos y desde ahí, la poca relación que las unía se quebró para siempre. El conflicto entre Fede y Barbie terminó en la justicia, que dictaminó que la violencia sí existió y sobreseyó a ambos por los cargos.