Nazarena Vélez es una de las figuras del medio que menos filtro tienen para opinar sobre polémicas del medio. Es por eso que hoy en día está sentada en el panel de LAM y hace un gran trabajo a la hora de juzgar el actuar de los famosos. Como es sabido, la exvedette no tiene una buena relación con Laurita Fernández por el viejo escándalo con Barbie Vélez y Fede Bal, por lo que generalmente no tiene lindas palabras para ella.

Recientemente, Laurita Fernández se vio envuelta en una polémica cuando, con José María Listorti, dejaron plantada a Susana Roccasalvo en un móvil para promocionar Matilda, su obra de teatro. Luego de esto, la conductora de Implacables salió al aire con suma indignación y expuso lo sucedido, y hasta aseguró que no les va a dar lugar en su programa para que hagan la promoción de la obra de teatro.

En base a esta polémica, en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en AméricaTV, plantearon un debate. Con humor, el conductor dijo: "Laurita, estás muerta para Roccasalvo. Te lo avisamos desde acá. Todos están muertos, Listorti y todos los niños que hacen Matilda". Después, como suelen hacer, las angelitas dieron sus opiniones al respecto. Entre las polémicas opiniones, dentro de las cuales se coló una picante burla de Yanina Latorre a Susana Roccasalvo, Nazarena Vélez puso paños fríos y sorprendió con su opinión respecto a Laurita Fernández.

Luego del cómico comentario de Ángel de Brito, Nazarena Vélez opinó sobre la polémica y el panel no pudo creer lo que dijo. "Nunca pensé defender a Laurita, pero yo no creo que sea culpa de ella. Creo que la producción habrá dicho no se hace esta nota y punto".

Por último, explicó su punto de vista: "El director te dice 'estamos ensayando'. Y listo". Frente a la opinión de Nazarena Vélez, Ángel De Brito no pudo ocultar su sorpresa y lanzó: "Me caigo y no me levanto. Yo la banco a Roccasalvo en el enojo, pero también creo que ni Laurita ni José María se comprometan a dar una nota y no la hagan".

